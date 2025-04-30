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Образование Тест Редкий знаток сходу скажет, что означают эти 10 слов. Думаете, у вас получится?

Редкий знаток сходу скажет, что означают эти 10 слов. Думаете, у вас получится?

Настало время проверить словарный запас

2 666
3 комментария
За вопросами к этому тесту мы окунулись в глубины библиотек и нашли там такое! | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUЗа вопросами к этому тесту мы окунулись в глубины библиотек и нашли там такое! | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

За вопросами к этому тесту мы окунулись в глубины библиотек и нашли там такое!

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Считается, что в повседневной жизни взрослый человек использует от 1,5 до 3 тысяч слов. Разброс, конечно, приличный, но оба этих значения бесконечно далеки от богатства русского языка. В нем, по разным данным, от 131 тысячи до полумиллиона терминов. Чтобы узнать (мы даже не говорим про выучить) их все, жизни не хватит. Но хотя бы немного пополнить словарный запас можно запросто. Например, в этом нашем тесте. Думаете, вы знаете значения всех представленных в нем слов?

ТЕСТПройден 332 раза
1 / 10

Кого можно назвать скаредой?

  • Жадного человека

  • Щедрого человека

  • Глупого человека

  • Человека, который слишком высокого мнения о себе

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Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Слова Названия Русский язык Словарь Развлечения Знания Школьные знания Обучение
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Комментарии
3
Гость
14 февраля, 17:03
Мол это понятно,сооружение от волн,но почему так называют торговые центры,например в Паттайе или Пафосе встречал.
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