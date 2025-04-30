Редкий знаток сходу скажет, что означают эти 10 слов. Думаете, у вас получится?

Считается, что в повседневной жизни взрослый человек использует от 1,5 до 3 тысяч слов. Разброс, конечно, приличный, но оба этих значения бесконечно далеки от богатства русского языка. В нем, по разным данным, от 131 тысячи до полумиллиона терминов. Чтобы узнать (мы даже не говорим про выучить) их все, жизни не хватит. Но хотя бы немного пополнить словарный запас можно запросто. Например, в этом нашем тесте. Думаете, вы знаете значения всех представленных в нем слов?