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Образование тест Сложный тест про ударения. Разберетесь, как их правильно поставить?

Сложный тест про ударения. Разберетесь, как их правильно поставить?

Мы пролистали кучу словарей, чтобы найти верные ответы

10 284
2 комментария
Уверяем вас, вопрос про пальцы еще не самый сложный | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаУверяем вас, вопрос про пальцы еще не самый сложный | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Уверяем вас, вопрос про пальцы еще не самый сложный
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Пришла беда откуда не ждали: филологи и лингвисты говорят, что ударение в слове «звонит» скоро изменится и будет падать на первый слог. Мол, вообще будущее за этим вариантом, потому что все глаголы на «-ить» последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова. То есть что же это получается, однажды мы проснемся и начнем «пИлить», «дОлбить», «кОситься» и «крЕниться»? Мы, конечно, знали, что эволюция штука несправедливая, но чтобы настолько! Пока еще не всё потеряно, зовем вас на свой ковчег русского языка — давайте проверим, помним ли мы с вами прекрасную и красивую речь или уже одной ногой в лингвистическом будущем?

ТЕСТПройден 284 раза
1 / 10
Если компот, то вИшневый, а если цвет, то вишнЁвый, верно?
  • Верно
  • Нет, и так, и эдак — вИшневый
  • В обоих случаях правильно говорить «вишнЁвый»
2 / 10
Если арАхис, то арАхисовый? Или арахИсовый?
  • арАхисовый
  • арахИсовый
  • Верны оба варианта
3 / 10
Двор вашего дома — это внутридомОвая или внутридомовАя территория? А может, вообще внутридОмовая?
  • внутридомовАя
  • внутридомОвая
  • внутридОмовая
4 / 10
Куда поставите ударение в слове «коклюш»?
  • На первую «о»
  • На «ю»
5 / 10
Как только появился маркетинг, так все и не знают, как его правильно называть — мАркетинг или маркЕтинг
  • Только «мАркетинг»
  • Исключительно «маркЕтинг»
  • Оба варианта равноправны
6 / 10
Раздел медицины, изучающий руки, ноги и позвоночник, — это ортопЕдия или ортопедИя?
  • ортопЕдия
  • ортопедИя
  • Оба варианта правильные
7 / 10
Только один вариант ударения в перечисленных словах считается разговорным. Найдете его?
  • зАдал
  • задАл
  • задалА
8 / 10
Что-то мелкое будете брать пАльцами или пальцАми?
  • пАльцами
  • пальцАми
9 / 10
А стричь — нОжницами или ножницАми?
  • ножницАми
  • нОжницами
10 / 10
Вы решили одеться потеплее, но обнаружили, что у вас нет… джЕмперов или джемперОв?
  • джЕмперов
  • джемперОв
  • Оба варианта правильны, когда носить нечего

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Русский язык Слова Образование Обучение
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Комментарии
2
Гость
2 августа 2021, 08:10
если выбираешь равноправный вариант, то тебе засчитывают ошибку. Нормально устроились
Гость
3 августа 2021, 07:43
Со словами маркетинг и ортопедиях уточните, пожалуйста, для себя, какое ударение верное
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