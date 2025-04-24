Сложный тест про ударения. Разберетесь, как их правильно поставить?

Пришла беда откуда не ждали: филологи и лингвисты говорят, что ударение в слове «звонит» скоро изменится и будет падать на первый слог. Мол, вообще будущее за этим вариантом, потому что все глаголы на «-ить» последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова. То есть что же это получается, однажды мы проснемся и начнем «пИлить», «дОлбить», «кОситься» и «крЕниться»? Мы, конечно, знали, что эволюция штука несправедливая, но чтобы настолько! Пока еще не всё потеряно, зовем вас на свой ковчег русского языка — давайте проверим, помним ли мы с вами прекрасную и красивую речь или уже одной ногой в лингвистическом будущем?