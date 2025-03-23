Этот тест на эрудицию застанет врасплох даже самых умных — как считаете, вы справитесь?

Знание — это не просто сумма фактов, а умение находить связи между ними, видеть мир шире и глубже. Одни с легкостью ориентируются в лабиринтах истории, науки и искусства, другим же предстоит открыть для себя новые горизонты. К какой категории относитесь вы? Этот тест расставит всё по местам!