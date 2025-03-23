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Образование тест Этот тест на эрудицию застанет врасплох даже самых умных — как считаете, вы справитесь?

Этот тест на эрудицию застанет врасплох даже самых умных — как считаете, вы справитесь?

Проверьте, насколько широк ваш кругозор

10 806
7 комментариев
Наш тест заставит вас вспомнить давно забытые книги | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUНаш тест заставит вас вспомнить давно забытые книги | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Наш тест заставит вас вспомнить давно забытые книги

Источник:

Знание — это не просто сумма фактов, а умение находить связи между ними, видеть мир шире и глубже. Одни с легкостью ориентируются в лабиринтах истории, науки и искусства, другим же предстоит открыть для себя новые горизонты. К какой категории относитесь вы? Этот тест расставит всё по местам!

ТЕСТПройден 4559 раз
1 / 10

Какая страна первой запустила спутник в космос?

  • Россия

  • США

  • Китай

  • Великобритания

2 / 10

Что такое Млечный Путь?

  • Галактика

  • Скопление звезд

  • Созвездие

  • Парад планет

3 / 10

Что такое инфузория-туфелька?

  • Бактерия

  • Вирус

  • Одноклеточный организм

  • Ракообразный моллюск

4 / 10

Кто изобрел джинсы?

  • Пьер Карден

  • Ливай Страусс

  • Джанни Версаче

  • Дольче и Габбана

5 / 10

Какой из перечисленных металлов обладает более высокой проводимостью?

  • Золото

  • Медь

  • Серебро

  • Платина

6 / 10

Кто написал «Лунную сонату»?

  • Бах

  • Бетховен

  • Моцарт

  • Чайковский

7 / 10

Что дарит самец пингвина приглянувшейся самке?

  • Большую жирную рыбу

  • Брачный танец

  • Цветные ракушки

  • Гладкий камень

8 / 10

Назовите срок жизни ресниц (натуральных, не наращенных).

  • 1 месяц

  • 3 месяца

  • Полгода

  • Год

9 / 10

Какое число пропущено: 3, 7, … 15, 19?

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

10 / 10

Как называются неокостеневшие рога оленей?

  • Валити

  • Панты

  • Оссиконы

  • Подрожки

Попробуйте также свои силы в тесте для самых умных.

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Комментарии
7
Гость
6 марта, 16:19
Первый вопрос не корректен. В вариантах ответа не указан СССР. СССР и Россия не одно и тоже.
Гость
7 марта, 10:51
Россия не запускала первый в мире спутник, это сделал Советский Союз.
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