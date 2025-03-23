Этот тест на эрудицию застанет врасплох даже самых умных — как считаете, вы справитесь?

Знание — это не просто сумма фактов, а умение находить связи между ними, видеть мир шире и глубже. Одни с легкостью ориентируются в лабиринтах истории, науки и искусства, другим же предстоит открыть для себя новые горизонты. К какой категории относитесь вы? Этот тест расставит всё по местам!
Какая страна первой запустила спутник в космос?
Россия
США
Китай
Великобритания
Что такое Млечный Путь?
Галактика
Скопление звезд
Созвездие
Парад планет
Что такое инфузория-туфелька?
Бактерия
Вирус
Одноклеточный организм
Ракообразный моллюск
Кто изобрел джинсы?
Пьер Карден
Ливай Страусс
Джанни Версаче
Дольче и Габбана
Какой из перечисленных металлов обладает более высокой проводимостью?
Золото
Медь
Серебро
Платина
Кто написал «Лунную сонату»?
Бах
Бетховен
Моцарт
Чайковский
Что дарит самец пингвина приглянувшейся самке?
Большую жирную рыбу
Брачный танец
Цветные ракушки
Гладкий камень
Назовите срок жизни ресниц (натуральных, не наращенных).
1 месяц
3 месяца
Полгода
Год
Какое число пропущено: 3, 7, … 15, 19?
9
10
11
12
Как называются неокостеневшие рога оленей?
Валити
Панты
Оссиконы
Подрожки
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