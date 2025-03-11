Редкий гений дойдет до пятого вопроса без ошибок — а вы справитесь с нашим тестом?

Быть ходячей энциклопедией — задача не из легких. Но кто сказал, что это невозможно? Наш тест поможет узнать, насколько широк ваш кругозор. Готовы блеснуть эрудицией или узнать что-то новенькое? Тогда вперед — ответьте на 10 вопросов из разных областей.