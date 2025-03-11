Редкий гений дойдет до пятого вопроса без ошибок — а вы справитесь с нашим тестом?

Быть ходячей энциклопедией — задача не из легких. Но кто сказал, что это невозможно? Наш тест поможет узнать, насколько широк ваш кругозор. Готовы блеснуть эрудицией или узнать что-то новенькое? Тогда вперед — ответьте на 10 вопросов из разных областей.
Какой океан омывает больше всего стран?
Атлантический
Индийский
Тихий
Северный Ледовитый
Какой континент самый засушливый?
Азия
Африка
Южная Америка
Антарктида
Какое живое существо сможет выжить в космосе без скафандра?
Медведь
Тихоходка
Комар
Черепаха
У какого из этих животных нет естественного ареала обитания в Африке?
Лев
Носорог
Пингвин
Тигр
Что измеряют в джоулях?
Скорость
Силу
Энергию
Сопротивление
Какой месяц назвали в честь императора?
Октябрь
Январь
Июнь
Июль
Какая страна считается родоначальницей зимних Олимпийских игр?
Греция
Италия
Швейцария
Франция
Что быстрее всего упадет в вакууме?
Кирпич
Мяч
Перо
Одинаково
В вакууме ничего не падает
Где изобрели первый танк?
В Германии
В Великобритании
В России
В США
У какой фигуры с одинаковым периметром будет наибольшая площадь?
Треугольник
Квадрат
Круг
Прямоугольник
Ранее мы публиковали тест для гениев. Удастся ли вам осилить хотя бы несколько вопросов?