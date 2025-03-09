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Даже знатоки не справятся: этот тест по русскому языку покажет, кто отличник, а кто — прогульщик

Вы самый грамотный или давно забыли родную речь?

9 041
3 комментария
Если вы не спали на уроках и не списывали, то сможете пройти наш тест | Источник: Игорь До / E1.RUЕсли вы не спали на уроках и не списывали, то сможете пройти наш тест | Источник: Игорь До / E1.RU

Если вы не спали на уроках и не списывали, то сможете пройти наш тест

Источник:

Русский язык — это не просто свод правил, а настоящий квест с ловушками, капканами и кучей исключений. Если вы думаете, что знаете его на отлично, тогда попробуйте пройти этот тест без единой ошибки. Осторожно: некоторые вопросы могут заставить засомневаться даже самых уверенных в себе знатоков русского языка.

ТЕСТПройден 2389 раз
1 / 10

В каком варианте все слова написаны верно?

  • Исподтишка, ни с чем несравнимый, вполголоса

  • Из-под тишка, ни с чем не сравнимый, в полголоса

  • Исподтишка, ни с чем не сравнимый, вполголоса

  • Испод тишка, ни с чем несравнимый, в пол голоса

2 / 10

Где запятые стоят правильно?

  • Я уехал в Москву, но однако скучал по дому.

  • Я уехал в Москву, но однако, скучал по дому.

  • Я уехал в Москву, но, однако, скучал по дому.

  • Я, уехал в Москву, но, однако, скучал, по дому.

3 / 10

Какое предложение построено без ошибок?

  • Поднявшись по лестнице, у меня зазвонил телефон.

  • Поднявшись по лестнице, я услышал звонок телефона.

  • Поднимаясь по лестнице, у меня зазвонил телефон.

  • Везде ошибки.

4 / 10

В каких примерах ударение везде падает на первый слог?

  • Кремень, гражданство, облегчить.

  • Верба, шарфы, квартал.

  • Средства, заняли, свекла.

  • Ни в одном из вариантов.

5 / 10

В каком случае «не» пишется раздельно?

  • Некогда было отдыхать.

  • Он шел по улице не спеша.

  • Я недоволен этим решением.

  • Везде слитно.

6 / 10

В каком ряду на месте пропуска везде пишется «е»?

  • Пр…зирать за подлость, пр…клоняться перед талантом, пр…дать друга.

  • Пр…бывать на станцию, пр…творить мечту в жизнь, пр…зирать врага.

  • Пр…дать ускорение, пр…емник традиций, пр…терпеть изменения.

7 / 10

В каком ряду слова написаны правильно?

  • Гастробайтер, диферамб, грейпфрут.

  • Преклоняться, прецендент, легитимность.

  • Приемлемый, конфорка, интерпретировать.

8 / 10

Укажите вариант без ошибки.

  • Трехстам тысячам девяноста девяти

  • Тремстам тысячам девяноста девяти

  • Тремястами тысячами девяносто девятью

  • Тремястами тысячами девяноста девяти

9 / 10

Какой вариант множественного числа верный?

  • Кухонь, печей, ружий.

  • Кухней, печей, ружий.

  • Кухонь, печей, ружей.

  • Везде ошибка.

10 / 10

В каком предложении слова употреблены верно?

  • Скобчатая резьба на Руси была популярной.

  • Для этого нужен был веский повод.

  • Под небольшим слоем почвы находилась вековая мерзлота.

Попробуйте также пройти наш тест по географии. На эти вопросы с легкостью ответит любой школьник. А вы справитесь?

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Русский язык Орфографические ошибки Орфография Пунктуация Тест по русскому языку Тест Образование Знания Школьные знания Развлечения
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Комментарии
3
Гость
10 марта, 00:57
Я не "ходячий словарь". Просто парень, который однажды одолел школьную программу.
Гость
10 марта, 14:20
9/10
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