Даже знатоки не справятся: этот тест по русскому языку покажет, кто отличник, а кто — прогульщик

Если вы не спали на уроках и не списывали, то сможете пройти наш тест

Русский язык — это не просто свод правил, а настоящий квест с ловушками, капканами и кучей исключений. Если вы думаете, что знаете его на отлично, тогда попробуйте пройти этот тест без единой ошибки. Осторожно: некоторые вопросы могут заставить засомневаться даже самых уверенных в себе знатоков русского языка.