Власти сообщили об изменениях в работе образовательных комплексов в Ярославской области

В Ярославской области создано шесть образовательных центров Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Власти сообщили об изменениях в работе образовательных комплексов Ярославской области. По словам губернатора Михаила Евраева, объединение школ и детсадов показало положительную динамику. Благодаря этому начался процесс повышения зарплат младшим воспитателям и обслуживающему персоналу. А также в расписание школ были добавлены группы продленки.

— После сокращения управленческого звена и объединения финансовых потоков у руководителей комплексов есть возможность пересмотреть размер оплаты труда нянечкам, обслуживающему и вспомогательному персоналу. Объединение открывает также новые возможности для организации дополнительных групп продленного дня. Первые откроются уже в марте, — сообщил глава региона на заседании правительства области 17 февраля.

Напомним, что осенью 2024 года власти начали масштабные изменения в сфере образования. Конкретно: в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском школы и детсады стали объединять в образовательные центры. Всего было создано шесть комплексов.

Что касается повышения зарплат, по словам Михаила Евраева, в четырех объединенных центрах уже прошли первые выплаты.

— Рост заработной платы младших воспитателей и обслуживающего персонала составил 45–60%, — отметил губернатор Ярославской области.