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Образование Оптимизация школ Власти сообщили об изменениях в работе образовательных комплексов в Ярославской области

Власти сообщили об изменениях в работе образовательных комплексов в Ярославской области

Что об этом известно

855
3 комментария
В Ярославской области создано шесть образовательных центров | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области создано шесть образовательных центров | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области создано шесть образовательных центров

Источник:

Власти сообщили об изменениях в работе образовательных комплексов Ярославской области. По словам губернатора Михаила Евраева, объединение школ и детсадов показало положительную динамику. Благодаря этому начался процесс повышения зарплат младшим воспитателям и обслуживающему персоналу. А также в расписание школ были добавлены группы продленки.

— После сокращения управленческого звена и объединения финансовых потоков у руководителей комплексов есть возможность пересмотреть размер оплаты труда нянечкам, обслуживающему и вспомогательному персоналу. Объединение открывает также новые возможности для организации дополнительных групп продленного дня. Первые откроются уже в марте, — сообщил глава региона на заседании правительства области 17 февраля.

Напомним, что осенью 2024 года власти начали масштабные изменения в сфере образования. Конкретно: в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском школы и детсады стали объединять в образовательные центры. Всего было создано шесть комплексов.

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Что касается повышения зарплат, по словам Михаила Евраева, в четырех объединенных центрах уже прошли первые выплаты.

— Рост заработной платы младших воспитателей и обслуживающего персонала составил 45–60%, — отметил губернатор Ярославской области.

Все, что известно об объединении школ в образовательные комплексы в Ярославской области — читайте в специальном сюжете.

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Объединение школ Образовательные комплексы
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Комментарии
3
Гость
2 часа
Уровень образования тоже вырастет на 45-60%...
Гость
2 часа
Главное чтоб на пользу образованию.
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