Тест для самых внимательных ярославцев: портреты этих 10 человек висели в каждой школе. Узнаете их?

«За первой партой сидят только самые умные» — мы раскусили, откуда пошел этот миф. И нет, дело не в том, что отличников, как магнитом, тянет к учительскому столу. На самом деле они сразу знали, что мы подготовим для них этот тест, и заранее садились поближе к портретам на стене и в подробностях их рассматривали. Проверим, поможет ли это первопарточникам или, где бы ни сидел, после школы начисто всё стирается из памяти.