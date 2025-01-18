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Образование тест Тест для самых внимательных ярославцев: портреты этих 10 человек висели в каждой школе. Узнаете их?

Тест для самых внимательных ярославцев: портреты этих 10 человек висели в каждой школе. Узнаете их?

Спорим, сегодня вы и не вспомните, кто это?

1 227
9 комментариев

Они видели наши успехи и промахи, но после школы о них все забывают

Источник:

«За первой партой сидят только самые умные» — мы раскусили, откуда пошел этот миф. И нет, дело не в том, что отличников, как магнитом, тянет к учительскому столу. На самом деле они сразу знали, что мы подготовим для них этот тест, и заранее садились поближе к портретам на стене и в подробностях их рассматривали. Проверим, поможет ли это первопарточникам или, где бы ни сидел, после школы начисто всё стирается из памяти.

ТЕСТПройден 300 раз
Кто эти люди?

Попробуйте также пройти наш тест для знатоков по литературе или по русскому языку.

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Комментарии
9
Инженер1
17 января, 14:45
10/10 чего вы строчите? Уточните, в какой каждой школе эти портреты висели? Только в музыкашке. Кстати, не ходил в музыкашку ни разу. Рахманинов мог за Керенского сойти.
Гость
25 минут
Таврический должен быть в каждом классе, чтобы все знали почему они так стабильно живут
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