Тест для самых внимательных ярославцев: портреты этих 10 человек висели в каждой школе. Узнаете их?

«За первой партой сидят только самые умные» — мы раскусили, откуда пошел этот миф. И нет, дело не в том, что отличников, как магнитом, тянет к учительскому столу. На самом деле они сразу знали, что мы подготовим для них этот тест, и заранее садились поближе к портретам на стене и в подробностях их рассматривали. Проверим, поможет ли это первопарточникам или, где бы ни сидел, после школы начисто всё стирается из памяти.
Попробуйте также пройти наш тест для знатоков по литературе или по русскому языку.