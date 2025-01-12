Никто уже и не знает, что означают эти 10 слов русского языка, — думаете, вы лучше всех?

Словарь великого и ужасного русского языка слишком велик, чтобы мы знали значение каждого термина, что в нем хранится. Пользуемся себе теми словечками, что чаще всего нам пригождаются в обычной жизни, и в ус не дуем. А ведь веками копившееся богатство может поразить любого своим многообразием. Вы готовы проверить глубину своего словарного запаса или сдадитесь на первых двух вопросах?
Что означает слово «галиматья»?
Готовность ко всему
Беспредел
Реальность
Бессмыслица
А кокурочка — это еще кто такая?
Сдобная лепешка
Домашняя утварь
Несъедобная булочка
Курица
Челядь — это кто вообще?
Гонец с плохими новостями
Люди высокого чина
Прислуга в доме
Животные при дворе
А кого с большей долей вероятности назовут егозой?
Неповоротливого человека
Хама
Кого-то чересчур подвижного
Недоброжелательного человека
Выденя не встречали?
Артист
Рабочий день
Плохой день
Человек, который любит привлекать внимание
Может быть, мимозыря — это про вас?
Безалаберный
Заботливый
Неприхотливый
Любознательный
Говейный — это какой?
Неудачливый
Прямолинейный
Позорный
Почитаемый
А отымалка у вас имеется?
Швабра
Ведро
Моющее средство
Тряпка
Прихериться — это как?
Сойти с ума
Удивиться
Притворяться
Обнаглеть
А тоямыркой можете похвастаться?
Уборщица
Сваха
Бездельница
Работающая женщина