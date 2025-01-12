Никто уже и не знает, что означают эти 10 слов русского языка, — думаете, вы лучше всех?

Словарь великого и ужасного русского языка слишком велик, чтобы мы знали значение каждого термина, что в нем хранится. Пользуемся себе теми словечками, что чаще всего нам пригождаются в обычной жизни, и в ус не дуем. А ведь веками копившееся богатство может поразить любого своим многообразием. Вы готовы проверить глубину своего словарного запаса или сдадитесь на первых двух вопросах?