НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

зап.

 753мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 101,91
EUR 105,05
Поножовщина на Кирова
Построят квартал 18-этажек
Расширят полигон «Скоково»
Фоторепортаж с кладбища
Упал с 19-го этажа и выжил
Ограничения на продажу алкоголя
Умер актер Михаил Левченко
Снесут манеж
Отменили поезда
Строят склады маркетплейсов
Образование тест Никто уже и не знает, что означают эти 10 слов русского языка, — думаете, вы лучше всех?

Никто уже и не знает, что означают эти 10 слов русского языка, — думаете, вы лучше всех?

Современный сленг даже рядом не стоял

88
Написать комментарий

Богатый и могучий русский язык может оказаться не каждому по зубам

Источник:

Словарь великого и ужасного русского языка слишком велик, чтобы мы знали значение каждого термина, что в нем хранится. Пользуемся себе теми словечками, что чаще всего нам пригождаются в обычной жизни, и в ус не дуем. А ведь веками копившееся богатство может поразить любого своим многообразием. Вы готовы проверить глубину своего словарного запаса или сдадитесь на первых двух вопросах?

ТЕСТПройден 9 раз
1 / 10

Что означает слово «галиматья»?

  • Готовность ко всему

  • Беспредел

  • Реальность

  • Бессмыслица

2 / 10

А кокурочка — это еще кто такая?

  • Сдобная лепешка

  • Домашняя утварь

  • Несъедобная булочка

  • Курица

3 / 10

Челядь — это кто вообще?

  • Гонец с плохими новостями

  • Люди высокого чина

  • Прислуга в доме

  • Животные при дворе

4 / 10

А кого с большей долей вероятности назовут егозой?

  • Неповоротливого человека

  • Хама

  • Кого-то чересчур подвижного

  • Недоброжелательного человека

5 / 10

Выденя не встречали?

  • Артист

  • Рабочий день

  • Плохой день

  • Человек, который любит привлекать внимание

6 / 10

Может быть, мимозыря — это про вас?

  • Безалаберный

  • Заботливый

  • Неприхотливый

  • Любознательный

7 / 10

Говейный — это какой?

  • Неудачливый

  • Прямолинейный

  • Позорный

  • Почитаемый

8 / 10

А отымалка у вас имеется?

  • Швабра

  • Ведро

  • Моющее средство

  • Тряпка

9 / 10

Прихериться — это как?

  • Сойти с ума

  • Удивиться

  • Притворяться

  • Обнаглеть

10 / 10

А тоямыркой можете похвастаться?

  • Уборщица

  • Сваха

  • Бездельница

  • Работающая женщина

ПО ТЕМЕ
Тест Русский язык Синонимы Сложные слова Знания Школьные знания Образование Словарь Словарный запас Интеллект Обучение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы
Мария
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление