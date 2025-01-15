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Вы начитанный ярославец или дальше «Лукоморья» не бывали? Тест по литературе для знатоков

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Насколько хорошо вы помните то, что читали?

Источник:

Мы искренне завидуем людям, которые уверяют, что прочитывают за год не один десяток книг. К ним у нас один вопрос: откуда вы берете столько времени? (Напишите в комментариях, пожалуйста). Для всех остальных у нас есть сразу 11 вопросов. Они проверят, насколько вы и книги — два разных берега. Далеко ходить, впрочем, не стали. Для начала проверим, помните ли вы школьную программу, а в следующий раз повысим сложность.

ТЕСТПройден 350 раз
1 / 11

Какого персонажа Лев Толстой в «Войне и мире» описывал так: «массивный, толстый молодой человек со стриженою головой, в очках»?

  • Пьера Безухова

  • Андрея Болконского

  • Василия Денисова

  • Николая Ростова

2 / 11

С кем дрался на дуэли Григорий Печорин в главе «Княжна Мери»? («Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова)

  • С мужем Веры

  • С Максимом Максимычем

  • С Грушницким

  • С Вернером

3 / 11

Какого чернового названия не было у романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова?

  • «Князь тьмы»

  • «Спасение Маргариты»

  • «Инженер с копытом»

  • «Черный богослов»

4 / 11

Персонажем какого произведения стал профессор, который занимался омоложением человека?

  • «Доктор Живаго»

  • «Братья Карамазовы»

  • «Яма»

  • «Собачье сердце»

5 / 11

Кому Александр Блок посвятил цикл стихотворений «Стихи о прекрасной даме»?

  • Любови Менделеевой

  • Ксении Садовской

  • Наталье Волоховой

  • Любови Андреевой-Дельмас

6 / 11

В какое время начинается действие романа «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского?

  • Осенью

  • Зимой

  • Весной

  • Летом

7 / 11

На каком языке было написано письмо Татьяны Евгению Онегину?

  • На русском языке

  • На французском языке

  • На немецком языке

  • На английском языке

8 / 11

Сколько лет отсутствовал Чацкий в комедии «Горе от ума»?

  • 10 лет

  • 2 месяца

  • 3 года

  • 7 лет

9 / 11

Какую песню исполняли герои пьесы Максима Горького «На дне»?

  • «Солнце всходит и заходит»

  • «Не шуми, мати, зеленая дубравушка»

  • «По избам снаряжаются»

  • «Ой, да не вечер…»

10 / 11

К какому жанру относится произведение Михаила Шолохова «Тихий Дон»?

  • Рассказ

  • Комедия

  • Повесть

  • Роман-эпопея

11 / 11

Кто из великих поэтов подсказал Николаю Гоголю сюжет будущей комедии «Ревизор»?

  • Иван Тургенев

  • Александр Пушкин

  • Александр Герцен

  • Михаил Лермонтов

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Тест Классическая литература Литература Школьные знания Проверка Поэты Произведения Художественная литература Знания Образование Развлечения
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