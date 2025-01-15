Вы начитанный ярославец или дальше «Лукоморья» не бывали? Тест по литературе для знатоков

Мы искренне завидуем людям, которые уверяют, что прочитывают за год не один десяток книг. К ним у нас один вопрос: откуда вы берете столько времени? (Напишите в комментариях, пожалуйста). Для всех остальных у нас есть сразу 11 вопросов. Они проверят, насколько вы и книги — два разных берега. Далеко ходить, впрочем, не стали. Для начала проверим, помните ли вы школьную программу, а в следующий раз повысим сложность.
Какого персонажа Лев Толстой в «Войне и мире» описывал так: «массивный, толстый молодой человек со стриженою головой, в очках»?
Пьера Безухова
Андрея Болконского
Василия Денисова
Николая Ростова
С кем дрался на дуэли Григорий Печорин в главе «Княжна Мери»? («Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова)
С мужем Веры
С Максимом Максимычем
С Грушницким
С Вернером
Какого чернового названия не было у романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова?
«Князь тьмы»
«Спасение Маргариты»
«Инженер с копытом»
«Черный богослов»
Персонажем какого произведения стал профессор, который занимался омоложением человека?
«Доктор Живаго»
«Братья Карамазовы»
«Яма»
«Собачье сердце»
Кому Александр Блок посвятил цикл стихотворений «Стихи о прекрасной даме»?
Любови Менделеевой
Ксении Садовской
Наталье Волоховой
Любови Андреевой-Дельмас
В какое время начинается действие романа «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского?
Осенью
Зимой
Весной
Летом
На каком языке было написано письмо Татьяны Евгению Онегину?
На русском языке
На французском языке
На немецком языке
На английском языке
Сколько лет отсутствовал Чацкий в комедии «Горе от ума»?
10 лет
2 месяца
3 года
7 лет
Какую песню исполняли герои пьесы Максима Горького «На дне»?
«Солнце всходит и заходит»
«Не шуми, мати, зеленая дубравушка»
«По избам снаряжаются»
«Ой, да не вечер…»
К какому жанру относится произведение Михаила Шолохова «Тихий Дон»?
Рассказ
Комедия
Повесть
Роман-эпопея
Кто из великих поэтов подсказал Николаю Гоголю сюжет будущей комедии «Ревизор»?
Иван Тургенев
Александр Пушкин
Александр Герцен
Михаил Лермонтов