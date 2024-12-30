Каждый третий завалится: этот тест на эрудицию пройдут только самые умные

Когда «Самоцветы» пели о том, что мир не прост, совсем не прост, они даже и не подозревали насколько. А всё почему? А всё потому, что интернета в СССР не было. И музыканты не могли пройти наши тесты чисто с технической точки зрения. Но вам, в отличие от «Самоцветов», повезло куда больше. Ведь всего за считанные минуты вы можете проверить, насколько глубоки ваши знания. А если они окажутся на мели — открыть для себя что-то новое. (Ну и поздравляем: сегодня вы полдня будете напевать песню «Всё, что в жизни есть у меня» — зря мы ее, что ли, вспомнили.)