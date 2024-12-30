НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -6

9 м/c,

зап.

 740мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Толпы в магазинах
Афиша на 30 декабря
Повысятся тарифы ЖКХ
Ограничили продажу бензина
Хлопки в Ярославле
Концерты в январе
График работы ПВЗ
Подорожает проезд
Вредные новогодние блюда
Образование тест Каждый третий завалится: этот тест на эрудицию пройдут только самые умные

Каждый третий завалится: этот тест на эрудицию пройдут только самые умные

Проверьте свои знания!

2 867
11 комментариев

Будьте готовы к тому, что, отвечая на некоторые вопросы, вам придется глубоко призадуматься

Источник:

Когда «Самоцветы» пели о том, что мир не прост, совсем не прост, они даже и не подозревали насколько. А всё почему? А всё потому, что интернета в СССР не было. И музыканты не могли пройти наши тесты чисто с технической точки зрения. Но вам, в отличие от «Самоцветов», повезло куда больше. Ведь всего за считанные минуты вы можете проверить, насколько глубоки ваши знания. А если они окажутся на мели — открыть для себя что-то новое. (Ну и поздравляем: сегодня вы полдня будете напевать песню «Всё, что в жизни есть у меня» — зря мы ее, что ли, вспомнили.)

ТЕСТПройден 593 раза
1 / 10

Ладно, в СССР интернета не было, это мы поняли. Но когда он появился вообще впервые?

  • В 1969 году

  • В 1982 году

  • В 1992 году

  • В 1995 году

2 / 10

Как вы поняли, СССР распался раньше, чем российский человек познакомился с интернетом. Но в каком году распался Союз?

  • В 1989

  • В 1990

  • В 1991

  • В 1992

3 / 10

От интернета — к более духовному и душевному. В какой стране впервые додумались пить чай?

  • Индия

  • Китай

  • Англия

  • Грузия

4 / 10

Какая страна колонизировала и покорила территории, где сейчас находятся США?

  • Испания

  • Франция

  • Португалия

  • Великобритания

5 / 10

Какая книга самая продаваемая в мире?

  • «Гарри Поттер»

  • Библия

  • «Маленький принц»

  • «Война и мир»

6 / 10

В какой стране придумали канализацию?

  • В Италии

  • В Греции

  • В Турции

  • В Испании

7 / 10

Когда в России впервые перевели часы?

  • В 1918 году

  • В 1930 году

  • В 1961 году

  • В 1991 году

8 / 10

Какой населенный пункт получил название «Город тысячи и одной ночи» по мотивам одноименного произведения?

  • Стамбул

  • Багдад

  • Тегеран

  • Каир

9 / 10

Какой конфликт закончился подписанием Версальского договора?

  • Первая мировая война

  • Вторая мировая война

  • Крымская война

  • Великая Отечественная война

10 / 10

Какой напиток изначально продавался как лекарство?

  • «Фанта»

  • «Пепси»

  • «Кока-Кола»

  • «Швепс»

Справились с этим тестом? У нас есть еще: осилите ли вы 9 вопросов, с которыми справятся только гении?

ПО ТЕМЕ
Тест Мир История Эрудиция Знания Школьные знания Гений Развлечения Образование Обучение
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Инженер1
25 декабря, 14:04
9/10. Куда перевели часы впервые?
Гость
26 декабря, 13:07
"Впервые экономить энергию за счет длинного светового дня решили в 1930 году. Тогда стрелки часов перевели на час вперед 21 июня и жили так до 30 сентября", - кринжатина! В 30-м году ввели ДЕКРЕТНОЕ ВРЕМЯ. А "ВПЕРВЫЕ ПЕРЕВЕЛИ ЧАСЫ", как вы тут выразились, В 1917-М. Зумеры, вы хоть гуглить научитесь что ли, чтобы не позориться.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Юлия
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление