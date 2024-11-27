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Образование «Родители рыдали»: в Ярославской области закрыли детский сад. Почему

«Родители рыдали»: в Ярославской области закрыли детский сад. Почему

Власти назвали причину такого решения

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В регионе решили закрыть детский сад

Источник:

В Ярославской области закрыли детский сад. Об этом сообщили сотрудники учреждения в социальных сетях. По их словам, сад был расположен в деревне Монастырской Угличского района.

— Зачем закрыли детский садик в деревне Монастырская Угличский район? Для чего? Наши родители, которые водили к нам детей, рыдали. И что теперь вы там решили сделать? Нам, как сотрудникам, очень интересно, — задала вопрос жительница региона Альбина в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

Ей ответили в администрации Угличского района. Власти объяснили: решение было принято, поскольку воспитанников было слишком мало. Держать под них целый детский сад было просто нецелесообразно.

— Дошкольная группа в деревне Монастырская была закрыта по причине малой наполняемости — 7 детей на 12 сотрудников. Кроме того, 5 детей в дошкольную группу привозили родители из города. Сейчас дети определены в городские детские сады, — пояснили в администрации.

Власти также пояснили, что после закрытия здание детского сада передали в казну Угличского района, а после его передадут в маневренный фонд.

Недавно похожая ситуация произошла в Ростовском районе. Но там решили не закрыть, а объединить три детских сада в единое учреждение из-за нехватки воспитанников: в поселках Петровское, Хмельники и в селе Дмитриановское. Власти предупредили, что персонал будут сокращать.

Сады и школы объединяют

В начале учебного года 2024/2025 в Ярославской области появилась информация о готовящейся оптимизации в сфере образования. За счет объединения школ, гимназий и детсадов в регионе появятся шесть образовательных комплексов: три в Ярославле, два в Рыбинске и один в Переславле.

Родители школьников, учителя и даже директора по-разному приняли инициативу. Отцы и мамы учеников школы № 42 вышли на стихийное собрание, даже были одиночные пикеты у здания правительства. Детский омбудсмен и прокуратура подключились к обсуждению идеи.

Минобразования также дало добро на объединение трех школ в Гаврилов-Ямском районе, однако тут не идет речи о создании единых центров. На очереди рассмотрение вопроса в Любиме и Угличе. Под одно управление также подведут рыбинскую и ярославскую тюремные школы, а еще два ярославских центра творчества.

Что изменится после объединения школ и садиков в Ярославской области

Необходимость оптимизации в сфере образования власти объясняют желанием улучшить качество обучения и повысить зарплаты персоналу. После объединения появится преемственность дошкольного образования и начальной школы, возможность «бесшовного» перехода ребенка из детсада в школу, будет упрощено развитие кружков и секций. Как будет на самом деле — будет видно уже после завершения реорганизации.

Как объяснял губернатор Михаил Евраев, за счет сокращения управленческого персонала будут повышены зарплаты нянечкам в детсадах. Чиновники обещали, что для школьников и их родителей ничего не изменится. Дети останутся в своих зданиях, учреждения будут работать в штатном режиме, количество учеников и учителей сохранят.

Все новости об объединении мы публикуем в едином сюжете, также мы делали подробный разбор о том, чем может обернуться объединение школ.

ПО ТЕМЕ
Детский сад Угличский район Власти Родители
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21
Инженер1
2 часа
Долларий 112,5
Гость
2 часа
Рожайте больше, сидите сами.
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