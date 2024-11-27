«Родители рыдали»: в Ярославской области закрыли детский сад. Почему

Необходимость оптимизации в сфере образования власти объясняют желанием улучшить качество обучения и повысить зарплаты персоналу. После объединения появится преемственность дошкольного образования и начальной школы, возможность «бесшовного» перехода ребенка из детсада в школу, будет упрощено развитие кружков и секций. Как будет на самом деле — будет видно уже после завершения реорганизации.

Как объяснял губернатор Михаил Евраев, за счет сокращения управленческого персонала будут повышены зарплаты нянечкам в детсадах. Чиновники обещали, что для школьников и их родителей ничего не изменится. Дети останутся в своих зданиях, учреждения будут работать в штатном режиме, количество учеников и учителей сохранят.