«Ничего не изменится»: власти Ярославля сделали заявление о масштабном объединении школ и детсадов

В городе планируется массовое объединение школ Источник: Кирилл Поверинов











В мэрии Ярославля объяснили, для чего решили объединить школы и детские сады в городе. Ранее аналогичную модернизацию анонсировали в Рыбинске и Переславле-Залесском.

6 сентября мэр Артем Молчанов подписал постановление, по которому планируется сращение 14 учебных учреждений в два образовательных комплекса. Вот как в мэрии прокомментировали необходимость слияния школ и детских садов в городе:

— Главная цель реорганизации — повышение качества обучения и эффективности управления. В рамках комплекса будет централизована работа административного персонала учреждений. Объединение финансовых, кадровых и материально-технических ресурсов учреждений позволит улучшить механизмы управления, найти ресурсы для повышения оплаты труда. При этом руководители и педагоги смогут сосредоточиться непосредственно на образовательном процессе, взаимодействии с учениками и родителями. Для детей и родителей в плане образовательного процесса ничего не изменится. Образовательная деятельность будет вестись по тому же юридическому адресу, — ответили в администрации на недовольства родителей в соцсетях 8 сентября.

Согласно одному постановлению, к школе № 49 присоединят школы № 7, 42, детские сады № 37, 75, 102, 124. Реорганизованные школы и детсады станут муниципальным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 1 „ПРОГРЕССиЯ“». По второму документу, к школе № 39 решено присоединить школы № 72, 81, детские сады № 16, 128, 209, 211. Общее наименование — муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 2 „Вектор“».

Родители школы №42 обратились в редакцию 76.RU с коллективным письмом-прошением.

— Мы просим обратить внимание на совершенно неприемлемую ситуацию с реорганизацией ярославских школ. Кулуарно, без привлечения экспертов, родителей, депутатов, обсуждения на профильных комиссиях муниципалитета и думы, в тематических общественных советах в мэрии Ярославля родилась и уже претворяется в жизнь идея создания некого образовательного комплекса «ПРОГРЕССиЯ», в том числе в него должна войти и школа № 42, — высказались ярославцы.

Как рассказала в беседе с корреспондентом сайта 76.RU мама ученицы 42-й школы, администрация учебного заведения никак не обсуждала решение об объединении с родителями. Да и саму новость о грядущих изменениях они узнали из СМИ.

— Возможно, принявшие такое решение не очень знают и понимают, что это за школа — а она уникальна: единственная в городе с углубленным изучением французского языка, с 65-летней историей, постоянно входящая в Топ-500 лучших школ России и Топ-10 лучших школ региона, со сложившимся стабильным коллективом педагогов (там работают целые династии) и большим интересом к ней обучающихся, — говорится в письме.

Согласно постановлению мэрии Ярославля от 6 сентября, процесс объединения школ планируют начать в сентябре и завершить в декабре 2024 года.

— Мы хотим, чтобы нас услышали и на основе глубокого анализа и учета нашего мнения, родительской общественности, заинтересованной в соблюдении прав наших детей на получение качественного образования, оказали содействие в исключении нашей школы № 42 из числа образовательных учреждений, которые должны быть реорганизованы, — попросили обеспокоенные мамы и папы обучающихся школы с французским уклоном.

Напомним, ранее мы публиковали большой разбор с экспертами о том, зачем делается оптимизация и чем она грозит.