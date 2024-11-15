НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -4

0 м/c,

 744мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 99,02
EUR 104,50
Экс-депутат подписал контракт с Минобороны
Рушат легендарный дом
Вырастут пени за коммуналку
Кто строит новую Россию
Дома без отопления
Эвакуировали школу
Как увидеть затопленную Мологу
Разожгли костер в парке
Разборки у склада Wildberries
Образование «Расходы неэффективны»: в Ярославской области объединят детсады из-за малочисленных групп

«Расходы неэффективны»: в Ярославской области объединят детсады из-за малочисленных групп

Соответствующее решение сделало Минобр

589
9 комментариев

В Ярославской области объединят детские сады из-за малочисленности групп

В Ярославской области объединят детские сады из-за нехватки воспитанников. Соответствующее заключение опубликовано на сайте регионального Министерства образования. Изменения в работе коснутся трех учреждений для дошкольников в Ростовском районе.

— В связи с малочисленностью детей нормативное бюджетное финансирование не позволяет качественно оказывать образовательные услуги в этих детских садах. Расходы местного бюджета на содержание являются экономически неэффективными, — указано в документе.

Зачем объединять детсады

Как указано в обосновании необходимости реорганизации, слияние трех детсадов позволит создать целостное образовательное пространство. Персонал, в частности логопед, дефектолог, психолог, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель будет работать на три детсада. Работники при необходимости будут взаимозаменяемы.

— Предполагается сокращение штатной численности административно-управленческого персонала и непедагогических работников, — разъясняется в документе.

Как пояснили порталу 76.RU в Управлении образования администрации муниципального Ростовского района, в садах будет одна заведующая на три учреждения. Пост займет Любовь Постникова, на данный момент она является заведующей детсада в Петровском.

— [Появится] одно юридическое лицо — муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 рабочего поселка Петровское», — добавили в администрации.

Читайте также

Сколько детей ходят в детсады:

  • № 41 в рабочем поселке Петровское — 157 воспитанников, восемь групп;

  • № 22 в селе Дмитриановское — девять воспитанников, одна группа;

  • № 24 в поселке Хмельники — 25 воспитанников, две группы.

Контингент воспитанников сохранят. В комиссии, утвердившей реорганизацию, указано, что права детей на образование после реорганизации не будут нарушены.

«Расстояние от МДОУ „Детский сад № 41 р. п. Петровское“ до МДОУ „Детский сад № 22 с. Дмитриановское“ составляет 13,3 км, до МДОУ „Детский сад № 24 п. Хмельники“ — 9 км», — указано в документе.

Читайте также

Отголоски оптимизации?

В начале учебного года 2024/2025 в Ярославской области стало известно о готовящейся оптимизации в сфере образования. За счет объединения школ, гимназий и детсадов в регионе появятся шесть образовательных комплексов: три в Ярославле, два в Рыбинске и один в Переславле.

Родители школьников, да и сами учителя по-разному приняли инициативу. Отцы и мамы учеников школы № 42 вышли на стихийное собрание, даже были одиночные пикеты у здания правительства. Детский омбудсмен и прокуратура также подключились к обсуждению идеи.

Минобразования также дало добро на объединение трех школ в Гаврилов-Ямском районе, однако тут не идет речи о создании единых центров. На очереди рассмотрение вопроса в Любиме и Угличе. Под одно управление также подведут рыбинскую и ярославскую тюремные школы, а еще два ярославских центра творчества.

Читайте также

Необходимость оптимизации власти объясняют желанием улучшить образование. От объединения ждут повышения качества образовательной среды, преемственность дошкольного образования и начальной школы, возможность «бесшовного» перехода ребенка из детсада в школу, упрощение развития кружков и секций, вариативность для досуга и развития.

За счет сокращения управленческого персонала будут повышены зарплаты нянечкам в детсадах. Как не раз объясняли чиновники, для школьников и их родителей ничего не изменится. Дети останутся в своих зданиях, учреждения будут работать в штатном режиме, количество мест, как детей, так и учителей, сохранят.

Все новости об объединении мы публикуем в едином сюжете, также мы публиковали подробный разбор о том, чем может обернуться объединение школ.

Как вы считаете, эффективно ли объединение детсадов в селах и деревнях?

Да, одна заведующая справится!
Нет, удаленно невозможно контролировать работу
Затрудняюсь в ответе
Поделюсь своим мнением в комментариях

Самые оперативные новости из жизни Ярославля и Ярославской области мы публикуем в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь! Там мы проводим розыгрыш трех сертификатов в аквапарк.

ПО ТЕМЕ
Образование Детские сады Ростовский район Объединение Оптимизация
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
1 час
в чечне вводят новые современные школы и детсады, как и на всём дотационом кавказе
Гость
1 час
Россия под руководством Таврического стабильно наращивает помощь братской Кубе, будет поставлены электростанции, машины скорой помощи и пожарные, оборудование, медицинские изделия и многое другое согласно Плану
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление