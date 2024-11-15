«Расходы неэффективны»: в Ярославской области объединят детсады из-за малочисленных групп

В Ярославской области объединят детские сады из-за малочисленности групп Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











В Ярославской области объединят детские сады из-за нехватки воспитанников. Соответствующее заключение опубликовано на сайте регионального Министерства образования. Изменения в работе коснутся трех учреждений для дошкольников в Ростовском районе.

— В связи с малочисленностью детей нормативное бюджетное финансирование не позволяет качественно оказывать образовательные услуги в этих детских садах. Расходы местного бюджета на содержание являются экономически неэффективными, — указано в документе.

Зачем объединять детсады

Как указано в обосновании необходимости реорганизации, слияние трех детсадов позволит создать целостное образовательное пространство. Персонал, в частности логопед, дефектолог, психолог, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель будет работать на три детсада. Работники при необходимости будут взаимозаменяемы.

— Предполагается сокращение штатной численности административно-управленческого персонала и непедагогических работников, — разъясняется в документе.

Как пояснили порталу 76.RU в Управлении образования администрации муниципального Ростовского района, в садах будет одна заведующая на три учреждения. Пост займет Любовь Постникова, на данный момент она является заведующей детсада в Петровском.

— [Появится] одно юридическое лицо — муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 рабочего поселка Петровское», — добавили в администрации.

Сколько детей ходят в детсады:

№ 41 в рабочем поселке Петровское — 157 воспитанников, восемь групп;

№ 22 в селе Дмитриановское — девять воспитанников, одна группа;

№ 24 в поселке Хмельники — 25 воспитанников, две группы.

Контингент воспитанников сохранят. В комиссии, утвердившей реорганизацию, указано, что права детей на образование после реорганизации не будут нарушены.

«Расстояние от МДОУ „Детский сад № 41 р. п. Петровское“ до МДОУ „Детский сад № 22 с. Дмитриановское“ составляет 13,3 км, до МДОУ „Детский сад № 24 п. Хмельники“ — 9 км», — указано в документе.

Отголоски оптимизации?

В начале учебного года 2024/2025 в Ярославской области стало известно о готовящейся оптимизации в сфере образования. За счет объединения школ, гимназий и детсадов в регионе появятся шесть образовательных комплексов: три в Ярославле, два в Рыбинске и один в Переславле.

Родители школьников, да и сами учителя по-разному приняли инициативу. Отцы и мамы учеников школы № 42 вышли на стихийное собрание, даже были одиночные пикеты у здания правительства. Детский омбудсмен и прокуратура также подключились к обсуждению идеи.

Минобразования также дало добро на объединение трех школ в Гаврилов-Ямском районе, однако тут не идет речи о создании единых центров. На очереди рассмотрение вопроса в Любиме и Угличе. Под одно управление также подведут рыбинскую и ярославскую тюремные школы, а еще два ярославских центра творчества.

Необходимость оптимизации власти объясняют желанием улучшить образование. От объединения ждут повышения качества образовательной среды, преемственность дошкольного образования и начальной школы, возможность «бесшовного» перехода ребенка из детсада в школу, упрощение развития кружков и секций, вариативность для досуга и развития.

За счет сокращения управленческого персонала будут повышены зарплаты нянечкам в детсадах. Как не раз объясняли чиновники, для школьников и их родителей ничего не изменится. Дети останутся в своих зданиях, учреждения будут работать в штатном режиме, количество мест, как детей, так и учителей, сохранят.

Все новости об объединении мы публикуем в едином сюжете, также мы публиковали подробный разбор о том, чем может обернуться объединение школ.

Как вы считаете, эффективно ли объединение детсадов в селах и деревнях? Да, одна заведующая справится! Нет, удаленно невозможно контролировать работу Затрудняюсь в ответе Поделюсь своим мнением в комментариях