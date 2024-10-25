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Образование Оптимизация школ «Мы люди подневольные»: власти прокомментировали объединение школ в еще одном городе Ярославской области

«Мы люди подневольные»: власти прокомментировали объединение школ в еще одном городе Ярославской области

Что об этом известно

528
3 комментария

Врио главы Любимского района раскрыл правду об оптимизации школ

Последние дни в региональных пабликах расходится версия об оптимизации в еще одном городе Ярославской области — Любиме. Мол, объединят две школы. Однако соответствующего постановления, подтверждающего эту информацию, нет. Мы узнали у врио главы Любимского района Алексея Дмитриева, что известно о реорганизации.

— Какие указания будут сверху, так и будем делать, — объяснил в разговоре с 76.RU Алексей Дмитриев. — Сами понимаете, мы люди подневольные. Пока разговоров нет. На данный момент такой вопрос не стоит.

Однако врио главы района добавил, что в Любиме есть проблема с заполняемостью учебных учреждений.

— Ситуация в следующем: одна школа заполнена на одну треть, а вторая — на половину. Содержать две школы, притом что они находятся в расстоянии меньше километра друг от друга, сами понимаете — смысл. А так нет, пока официальной информации [об объединении] нет, — пояснил Алексей Дмитриев.

Речь идет про два образовательных учреждения: МОУ Любимская ООШ им. В. Ю. Орлова и МОУ Любимская СОШ.

В соцсетях также обсуждалась версия, что в здание одной из школ после объединения переедет местное ПТУ. По словам врио главы Любимского района, это неправда.

— У нас ПТУ нет с 2015 года. Эта информация фейковая, — отметил Дмитриев. — И еще, смотрите, в одной школе существуют два здания, в которых находится детский сад и школа. В другой — два здания, в которых находится школа. Про какое из них говорят?

Напомним, что в Ярославской области проводится масштабная оптимизация школ. Всего в регионе должно появиться шесть образовательных комплексов — три в Ярославле, два в Рыбинске и один в Переславле-Залесском. Подробнее об оптимизации, читайте в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Оптимизация школ Объединение Школа Школы Образовательный комплекс реорганизация
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Комментарии
3
Гость
53 минуты
Похоже редакция и власти не следят за событиями в стране. Вся Дума на ушах-только и озабочена деторождением, выделяются деньги, субсидии, идёт завоз бывших соплеменников по СССР из Средней Азии, вот-вот вернутся бойцы с СВО, движение чайлдфри под строжайшим запретом. Страну ждёт бум деторождения, а они школы собираются закрывать!!! В Любиме, медвежьем краю, чиновники,похоже.заняты сбором ягод и грибов.
Гость
40 минут
..оптимизация ( ликвидация)-от уменьшения финансирования образования..на следующий бюджетный год на финансирование МВД выделено в три раза больше чем на финансирование образования...
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