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Образование Оптимизация школ Еще три ярославские школы включили в программу объединения

Еще три ярославские школы включили в программу объединения

Постановления о слиянии были подписаны еще летом

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1 комментарий

Гаврилов-Ямский район присоединился к оптимизации в сфере образования

Три школы в Ярославской области соединят с детскими садами. Речь идет про учреждения в Гаврилов-Ямском районе. Причем, судя по данным районной администрации, постановление о проведении слушаний об объединении было подписано еще 9 июля, само обсуждение прошло в августе этого года.

11 сентября на специальной комиссии при Министерстве образования Ярославской области было подписано заключение о реорганизации в Гаврилов-Ямском районе.

Таким образом, к Ильинской основной школе (обучение до 9 классов. — Прим. ред.) присоединят Ильинский детсад, к Пружининской средней школе (обучение до 11 классов. — Прим. ред.) — одноименный детсад, а к Вышеславской основной школе — Холмский детский сад.

В документах указано количество учащихся и воспитанников в данных учреждениях:

  • Ильинская школа — 39 учеников;

  • Ильинский детский сад — 8 воспитанников;

  • Пружининская средняя школа — 39 обучающихся;

  • Пружининский детский сад — 5 воспитанников;

  • Вышеславская основная школа — 47 обучающихся и 12 воспитанников;

  • Заячье-Холмский детский сад — 6 воспитанников.

В перечне обоснований необходимости реорганизации, помимо упоминания о рациональном использовании имущества и повышении эффективности использования кадров, указано следующее:

«Объединение финансовых ресурсов, материально-технической базы. В перспективе объединения учреждений создается единое юридическое лицо, имеющее полную свободу в перераспределении ресурсов внутри организации в соответствии с программой развития, планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Оперативность принятия решения внутри единой организации существенно выше, чем в случае существования отдельных юридических лиц», — указано в пятом пункте.

Слияние школ и детсадов, по версии Минобра, приведет к созданию единых пространств, направленных на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств.

Судя по документам, после слияния детсадов и школ в Гаврилов-Ямском районе появятся три юридических лица. При этом указано, что состав детсадовцев и школьников не изменится, права детей на образование после реорганизации не будут нарушены. Предполагается оптимизация расписания.

«В результате реорганизации предполагается сокращение должности заведующего с одновременным введением ставки заместителя директора», — указано в документе.

Напомним, начало учебного года 2024/2025 прошло под флагом оптимизации. Власти анонсировали слияние школ, детсадов и гимназии в некие образовательные центры. По словам чиновников, подобная инициатива позволит увеличить зарплаты нянечек и другого персонала. Более того, многие отмечают, что объединение школ проводится в разных регионах России.

Всего по области путем слияния будет организовано пять образовательных центров: по два в Ярославле и Рыбинске, один центр в Переславле. Данные города вошли в пилотный проект. Углич, к примеру, планирует присоединиться к инициативе позднее.

В областном центре идею объединить школы и детские сады в единую площадку восприняли негативно. К примеру, родители учащихся элитной 42-й школы устроили собрание в центре города, одна из мам подала иск в суд с целью проверить законность объединения.

Все подробности о «реформе» в ярославском образовании мы публикуем в сюжете.

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Школа Оптимизация Объединение Образование
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Комментарии
1
Гость
12 сентября 2024, 17:29
самые большие квартиры на дотационном кавказе, там средняя площадь начинается от 80м2, цена в братской чечне от 200к за метр вот что дотации животворящие делают
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