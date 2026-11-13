«Омолаживает, не утяжеляя черты»: названа самая модная стрижка осени, а вы бы на такую решились?

Правильно подобранная форма стрижки может создавать визуальный объем даже без сложной укладки Источник: GPT

Осенью особенно хочется перемен. Иногда достаточно обновить гардероб, а иногда рука сама тянется записаться к парикмахеру. Тем более что в моде появилась стрижка, которая обещает решить одну из самых распространенных проблем — недостаток объема.

Ее называют одной из главных стрижек осени 2026 года. Она подходит для разной длины волос, не требует идеально гладкой укладки и выглядит так, будто вы только что вернулись с отдыха на итальянском побережье. Правда, за этой непринужденностью скрывается довольно продуманная работа мастера.

Как называется модная стрижка

Речь о капри — современной разновидности боба, вдохновленной эстетикой итальянского побережья. О ней рассказало издание Marie Claire, отметив способность стрижки создавать визуальный объем даже на тонких волосах.

В отличие от классического каре с ровной линией среза, капри выглядит более свободно. Волосы подстригают мягкими слоями, концы делают менее строгими, а пряди укладываются с легкой небрежностью.

Именно многослойность создает ощущение движения. Волосы не лежат единой тяжелой массой, поэтому прическа может казаться более пышной.

Название стрижки отсылает к итальянскому острову Капри, который ассоциируется с расслабленным средиземноморским стилем. Стилист Алекс Сестело в интервью Glamour объяснил, что эта прическа напоминает о женщинах, которые выглядят элегантно без видимых усилий.

Капри создают с расчетом на естественное движение волос Источник: GPT

«В стрижке капри есть что-то очень кинематографичное. Она вызывает ассоциации с женщинами, которые выглядят элегантно без нарочитой вылизанности. Волосы не лежат идеально, но при этом уложены слишком хорошо, чтобы казаться растрепанными случайно. В этом и заключается вся фишка», — объясняет Алекс Сестело.

В этих словах и заключается главная особенность капри: ее намеренная небрежность выглядит естественно, хотя за ней стоит тщательно продуманная форма.

При этом капри необязательно должна быть очень короткой. Длина может заканчиваться у подбородка или доходить до ключиц. Во втором случае волосы по-прежнему можно собирать в хвост или пучок.

Почему она выглядит объемнее

Секрет не в каком-то особенном средстве для укладки, а в распределении длины и веса волос.

Когда все пряди подстрижены на одном уровне, особенно при большой длине, волосы могут выглядеть тяжелыми и плоскими у корней. Мягкие слои позволяют перераспределить объем и сделать силуэт более подвижным.

Но здесь есть тонкость: многослойность не всегда идет на пользу тонким волосам. Если слишком сильно проредить концы, они начнут выглядеть еще более редкими. Поэтому хороший мастер должен учитывать не только желаемую форму, но и густоту волос.

Капри не увеличивает количество волос и не меняет их толщину. Ее эффект исключительно визуальный.

Стрижку можно адаптировать под разную длину и структуру волос — от короткого текстурированного боба до удлиненного варианта у ключиц Источник: GPT

Кому подойдет капри

Одно из преимуществ стрижки — возможность адаптировать ее под разные черты лица.

При круглом лице можно оставить передние пряди длиннее, чтобы визуально вытянуть пропорции. При квадратном — добавить мягкие слои возле скул, смягчающие угловатые линии. Для вытянутого лица иногда удачнее работает вариант с объемом по бокам.

По словам Алекса Сестело, особенно удачно капри смотрится на овальных и вытянутых лицах, а также при выраженной линии челюсти. Однако стилист подчеркивает, что форма легко адаптируется под индивидуальные особенности внешности.

Возрастных ограничений у такой стрижки нет. Гораздо важнее привычный стиль, особенности волос и готовность поддерживать короткую длину.

«В 30 лет она придает свежий и современный вид, в 50 и старше она может быть особенно выигрышной, поскольку придает лицу живость, динамику и визуально омолаживает, не утяжеляя черты», — говорит стилист.

На волнистых волосах капри может выглядеть особенно естественно: пряди сами формируют мягкие изгибы. На прямых потребуется немного больше внимания к текстуре. А обладательницам очень густых волос стоит обсудить с мастером, как убрать лишнюю тяжесть, не создавая чрезмерной пышности по бокам.

Удлиненная капри сохраняет легкость модной короткой стрижки, но дает больше свободы в укладке и повседневных образах Источник: GPT

Правда ли, что ее можно совсем не укладывать

Это, пожалуй, самое привлекательное обещание новой стрижки. Но воспринимать его буквально не стоит.

Если волосы хорошо держат форму, после мытья иногда достаточно подсушить их феном и слегка взъерошить пальцами. Для дополнительного объема можно приподнимать пряди у корней во время сушки.

Впрочем, стилист Алекс Сестело рекомендует даже не стремиться к безупречной укладке.

«Она отлично смотрится, даже когда волосы растрепаны. И это сильно отличает ее от других видов боба, которые требуют более аккуратной и свежей укладки. Мой совет — не стремиться к идеалу. На самом деле секрет как раз в обратном», — говорит парикмахер.

Он советует по возможности позволять волосам высыхать естественным образом, а затем слегка поправлять отдельные пряди руками или щеткой. Для создания текстуры достаточно легкого спрея или крема. Если хочется сделать волны с помощью стайлера, лучше оставить их свободными, а после немного растрепать пальцами.

Мягкие слои помогают сделать силуэт капри более подвижным, но при слишком сильной филировке тонкие волосы могут потерять густоту на концах Источник: GPT

Однако если волосы быстро теряют объем, сильно пушатся или имеют выраженные вихры, совсем без укладки может не получиться. И это лучше обсудить с парикмахером до того, как он возьмется за ножницы.