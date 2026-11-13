Вспыхнули два предприятия и склад, осколки попали в жилые дома: регионы массово атаковали дроны

На месте прилетов работают экстренные службы (фото из архива) Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Этой ночью, 13 ноября, российские города массово атаковали беспилотники. Серьезные последствия были в Ростовской и Волгоградской областях.

В Ростове-на-Дону вспыхнули пожары. В одном из 5-этажных домов осколки дрона повредили окна.

«Жители дома эвакуированы, им оказывают необходимую помощь», — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Кроме того, повреждения получило производственное здание. Там вспыхнул пожар, его потушили. Также загорелся склад в Аксайском районе, огонь охватил 1500 квадратных метров.

«Ведется реагирование. Информация по пострадавшим уточняется. В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!» — сообщил губернатор.

В том же районе от осколков пострадали четыре частных дома, жертв нет.

В Волгограде в результате атаки вспыхнуло предприятие в южной промышленной зоне. Огонь тушат спасатели.

«На месте работают оперативные службы. На данный момент пострадавших нет, повреждений жилых объектов не зафиксировано», — передал губернатор Андрей Бочаров.

Кроме того, дроны пытались атаковать Москву. За ночь сбили 106 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин. В Московской области продолжают отражать атаки.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — передал глава города.

Накануне, во второй день переговоров, десятки дронов атаковали регионы. Били даже по Уралу и Сибири. В Новосибирской области режим беспилотной опасности вводили во второй раз с 2022 года.

Обновлено в 07:36 мск: мужчина ранен при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщил Юрий Слюсарь. Врачи оказывают пострадавшему помощь. Повреждены пять многоквартирных домов.

Обновлено в 09:09 мск: четверо погибли, двое госпитализированы в результате налета дронов. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

«К сожалению, в результате сегодняшней атаки преступного киевского режима среди сотрудников южной промзоны Волгограда есть пострадавшие: четверо погибло, двое госпитализировано», — сообщил Андрей Бочалов.