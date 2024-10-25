Эта задача из третьего класса вводит взрослых в ступор. Проверьте свои силы

Попробуйте решить задачу на смекалку Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Как у вас было с математикой в школе? Удавалось раскусить задачки на смекалку? Мы уверены, вы ловко подбираете решения! Поэтому предлагаем прокачать мозги и решить задание из учебника третьеклашки.

Внимательно прочитайте условия, нужно всего лишь разместить галок на палках.

Условие

Авторы указывают, что это старинная русская задача-загадка. Для решения рекомендуем запастись карандашом и листом бумаги. Ответ опубликуем ниже.

Попробуйте решить задачку про палки и галки Источник: учебник «Математика. 3 класс». В 2 ч, часть 1. 14-е издание, переработанное, Москва «Просвещение», 2023 год











Подбирать количество галок можно разными способами. Напоминаем, на одну палку могут сесть две галки.

Читательница попробовала подобрать количество галок и палок Источник: читатель 76.RU











Решение задачи

Если мы возьмем три палки и четырех птиц, то на каждой палке смогут разместиться по одной галке, одна птица останется без места. При этом на двух палках смогут приземлиться четыре галки, одна палка останется пустой. Вот и ответ на задачку.

Ответ выглядит так Источник: читатель 76.RU











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