Эта задача из третьего класса вводит взрослых в ступор. Проверьте свои силы

Как у вас было с математикой в школе? Удавалось раскусить задачки на смекалку? Мы уверены, вы ловко подбираете решения! Поэтому предлагаем прокачать мозги и решить задание из учебника третьеклашки.
Внимательно прочитайте условия, нужно всего лишь разместить галок на палках.
Условие
Авторы указывают, что это старинная русская задача-загадка. Для решения рекомендуем запастись карандашом и листом бумаги. Ответ опубликуем ниже.
Подбирать количество галок можно разными способами. Напоминаем, на одну палку могут сесть две галки.
Решение задачи
Если мы возьмем три палки и четырех птиц, то на каждой палке смогут разместиться по одной галке, одна птица останется без места. При этом на двух палках смогут приземлиться четыре галки, одна палка останется пустой. Вот и ответ на задачку.
У вас получилось решить задачку?
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