Вы точно прогуливали географию, если не ответите хотя бы на 6 из 10: сложный тест

Временами знания по географии нам очень пригождаются, и как приятно осознавать, что вы знаете даже мельчайшие подробности о мире, в котором живете. Этот тест не только поможет вам вспомнить уже известное, но и откроет новые горизонты знаний. Давайте проверим ваш уровень!
Для разминки самый простой вопрос: какой российский город раньше назывался Кёнигсберг?
Краснодар
Калининград
Волгоград
Братск
В какой африканской стране самое большое население?
Эфиопия
Нигерия
Кения
Египет
Единственное море в мире, у которого нет береговой линии, называется…
Саргассово море
Ирландское море
Тирренское море
Гебридское море
Какое самое высокое рукотворное сооружение когда-либо было построено?
Шанхайская башня в Китае
Сверхвысокое здание Merdeka 118
Телевизионная башня Tokyo Skytree
Небоскреб Бурдж-Халифа
Как называется замок, вдохновивший Уолта Диснея на создание замка Золушки в фильме 1950 года?
Виндзорский замок
Замок Нойшванштайн
Мон-Сен-Мишель
Замок Гогенцоллерн
Как называется самый высокий непрерывный водопад в мире?
Трес-Эрманос
Олоупела
Анхель
Тугела
Где находится самая большая пустыня в мире?
Антарктида
Сахара
Гренландия
Каракумы
Назовете столицу Багамских островов?
Камагуэй
Вест-Энд
Николс-Таун
Нассау
Морской путь в какую страну искала экспедиция Христофора Колумба, доплыв вместо этого до Америки?
Шотландия
Испания
Китай
Индия
Какой народ на Земле самый низкорослый?
Лаосцы
Пигмеи
Малагасийцы
Гватемальцы