Вы точно прогуливали географию, если не ответите хотя бы на 6 из 10: сложный тест

Временами знания по географии нам очень пригождаются, и как приятно осознавать, что вы знаете даже мельчайшие подробности о мире, в котором живете. Этот тест не только поможет вам вспомнить уже известное, но и откроет новые горизонты знаний. Давайте проверим ваш уровень!