Может, вы скрытый гений? Проверьте, ответив на 10 вопросов нашего теста

Вот уже больше тридцати лет сильнейшие умы борются за солидный денежный приз в «Своей игре» (6+). И если каждый раз, сидя перед телевизором, вы думаете, что и сами без труда дошли бы до финала, то пришло время это проверить. Перед вами десять вопросов, на которые не смогли ответить участники шоу, — узнайте, под силу ли это вам.
В Северную Америку это растение привезли колонисты на своих ботинках — индейцы называли его «след белого человека». А как мы его называем?
Табак
Крапиву
Подорожник
Борщевик
Название этих бобовых, возможно, связано с греческим словом «паук», ведь сетчатый рисунок на плодах — точь‑в‑точь паутина. Что это за растение?
Соя
Фасоль
Бобы
Арахис
The Beatles стала первой в истории группой, напечатавшей на обратной стороне обложки альбома именно это. Что?
Тексты песен
Свои фотографии
Адреса, куда поклонники могли бы отправлять подарки
Благодарность за покупку пластинки
Царь Алексей Михайлович предлагал складывать претензии к чиновникам в этот предмет. Как он назывался?
Сундук для голов
Долгий ящик
Наказательная копилка
Компостная яма
В карельской сказке волшебный жернов мог намолоть всё, что захочешь. Оправляясь рыбачить, богач взял жернов и велел намолоть этого, да побольше. От тяжести лодка утонула, но жернов и на дне моря продолжал молоть. Что же?
Соль
Золото
Муку
Порох
Управляться с этой деталью свадебного наряда принцесса Диана тренировалась при помощи привязанных к поясу простыней.
Фатой
Шлейфом
Шляпкой
Букетом
Швейцарские ветеринары долго следили за изменением веса слонов в зоопарках Европы. Оказалось, что раз в 5–8 лет слон прибавляет в весе до 300 килограммов, а спустя несколько месяцев вновь становится легче. С чем же это связано?
Беременностью
Набором массы в брачный период
Сменой копыт
Сменой зубов
Древние римляне отправляли туда зайца, а мы делаем то же самое с собакой. Что она у нас там делает?
Она там ест
Она там спит
Она там охраняет
Она там зарыта
Гарвардские ученые, проведя исследование на мышах, доказали, что стресс действительно может вызвать этот эффект.
Облысение
Проблемы с пищеварением
Седину
Алкоголизм
В романе Томаса Манна «Волшебная гора» герой держит на тумбочке «внутренний портрет» своей возлюбленной, то есть именно это
Страницу ее дневника
Рентгеновский снимок
Откровенный портрет девушки
Ее письмо, в котором она признается в любви