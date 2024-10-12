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Развлечения тест По силам вспомнить всё? Для чего нужны были эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

По силам вспомнить всё? Для чего нужны были эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

Некоторые атрибуты советского быта используются по сей день

660
2 комментария

Эти предметы из СССР вызывают ностальгию

По традиции в выходные мы публикуем новую часть теста «Угадай предмет из СССР». Сегодняшний день — не исключение.

Предлагаем вам отгадать, для чего нужны были эти пять предметов быта из антикварных лавок Ярославля, которые раньше были практически у каждого. Пишите в комментариях, сколько баллов набрали, какие вопросы показались вам особенно сложными.

ТЕСТПройден 218 раз
Угадай предмет из СССР
1 / 5

Начинаем с простого — что это такое?

  • Очевидно — монетница

  • Заполненная пластинка для телефонной будки

  • Пластина для полировки монет

Любите проходить подобные испытания? Тогда предлагаем вам дополнительные варианты теста на знание советских атрибутов:

Кстати, мы показывали раритет из СССР, который ярославцы продают за копейки. А если хочется просто окунуться в ностальгию по советским временам, то предлагаем вспомнить 10 хитростей быта тех лет.

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Комментарии
2
Гость
19 минут
Г ов но вопрос! 👎
Гость
17 минут
Вы считаете, что полвина населения Страны являются полными Кретинами? Тогда, это к ним!
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