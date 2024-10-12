По силам вспомнить всё? Для чего нужны были эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

По традиции в выходные мы публикуем новую часть теста «Угадай предмет из СССР». Сегодняшний день — не исключение.
Предлагаем вам отгадать, для чего нужны были эти пять предметов быта из антикварных лавок Ярославля, которые раньше были практически у каждого. Пишите в комментариях, сколько баллов набрали, какие вопросы показались вам особенно сложными.
Начинаем с простого — что это такое?
Очевидно — монетница
Заполненная пластинка для телефонной будки
Пластина для полировки монет
Любите проходить подобные испытания? Тогда предлагаем вам дополнительные варианты теста на знание советских атрибутов:
деталь от мясорубки или от швейной машины? Угадайте предмет из СССР по фото;
что за полотер? Угадайте, как использовали эти 5 предметов из СССР;
охотничий свисток или соковыжималка? Что за предмет изображен на фото.
Кстати, мы показывали раритет из СССР, который ярославцы продают за копейки. А если хочется просто окунуться в ностальгию по советским временам, то предлагаем вспомнить 10 хитростей быта тех лет.