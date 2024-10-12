По силам вспомнить всё? Для чего нужны были эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

Эти предметы из СССР вызывают ностальгию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По традиции в выходные мы публикуем новую часть теста «Угадай предмет из СССР». Сегодняшний день — не исключение.

Предлагаем вам отгадать, для чего нужны были эти пять предметов быта из антикварных лавок Ярославля, которые раньше были практически у каждого. Пишите в комментариях, сколько баллов набрали, какие вопросы показались вам особенно сложными.

ТЕСТ Пройден 218 раз Угадай предмет из СССР 1 / 5 Начинаем с простого — что это такое? Очевидно — монетница

Заполненная пластинка для телефонной будки

Пластина для полировки монет Продолжить

Любите проходить подобные испытания? Тогда предлагаем вам дополнительные варианты теста на знание советских атрибутов: