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Образование тест Дети лучше справятся: 10 вопросов из школьной программы, на которые взрослым не ответить

Дети лучше справятся: 10 вопросов из школьной программы, на которые взрослым не ответить

Далеко не все дойдут до конца без ошибок

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Любой школьник даст фору взрослому в этом тесте

Мозг человека может хранить удивительное количество информации. Но, к сожалению, многие знания, которые мы годами получали в школе, запрятаны глубоко в недрах памяти. Пришло время напрячь голову и вспомнить школьную программу, конечно, если вы правда учились, а не прогуливали занятия. Дорогие школьники, чур родителям не подсказывать!

ТЕСТПройден 66 раз
1 / 10

В русском языке важно не только запомнить, в каких словах удваиваются согласные, нужно также знать, какие именно буквы писать дважды. Вспомните, как пишется правильно?

  • Акуммулятор, асимметрия

  • Аккумулятор, ассиметрия

  • Аккумулятор, асимметрия

  • Акуммулятор, ассиметрия

2 / 10

Все мы помним, как закончился рассказ Тургенева «Муму». А кто знает, как Герасим оказался в доме у барыни?

  • Барыня приехала в деревню Герасима и забрала его с собой

  • Герасиму нужна была работа, и поэтому он попросился на службу

  • Герасим с детства рос в доме барыни

  • Герасима проиграл в карты его прошлый хозяин

3 / 10

За что Иван Калита получил свое прозвище?

  • За свою воинственность

  • За свою скупость

  • За свою праздность

  • За свою щедрость

4 / 10

Что нужно сделать, чтобы найти площадь прямоугольника?

  • Сложить сумму всех его сторон

  • Умножить его длину на ширину

  • Сложить его длину и ширину

  • Умножить и ширину, и длину на два, а затем сложить эти числа

5 / 10

Где корабль глубже погрузится в воду: в реке или в море

  • В реке

  • В море

  • И там и там одинаково

6 / 10

Мельчайшая химически неделимая частица вещества — это…

  • Фотон

  • Нейтрон

  • Атом

  • Протон

7 / 10

Во время какой эры на Земле впервые появились люди?

  • В мезозойскую эру

  • В палеозойскую эру

  • В архейскую эру

  • В кайнозойскую эру

8 / 10

В какую галактику входит Солнечная система?

  • Галактика Андромеда

  • Галактика Млечный Путь

  • Галактика Барнарда

  • Галактика Маффей

9 / 10

Какие существуют три типа общества?

  • Традиционное, индустриальное и постиндустриальное

  • Политическое, экономическое и социальное

  • Социалистическое, капиталистическое и анархическое

  • Демократическое, тоталитарное и авторитарное

10 / 10

Как называются отношения деревьев и грибов?

  • Паразитизм

  • Симбиоз

  • Конкуренция

  • Грибы и деревья ни в каких отношениях не состоят

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