С этими словами справятся единицы: очень сложный тест на знание ударений

В русском языке существует различные правила. Некоторые из них вызывают сложности и их просто нужно запомнить. В число таких правил входят ударения.
Мы подготовили для вас сложный тест на знание русского языка. Готовы проверить свои силы?
Тест на знание ударений
Понравился тест? У нас есть еще — тут вам предстоит выбрать, что обозначают слова «строжить», «лентяйка», «шандарахнуть», «паут» и другие.
В этом материале мы с ярославским учителем русского языка подготовили материал об ударениях в спорных словах.