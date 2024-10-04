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Образование тест С этими словами справятся единицы: очень сложный тест на знание ударений

С этими словами справятся единицы: очень сложный тест на знание ударений

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Тест состоит из 10 вопросов

В русском языке существует различные правила. Некоторые из них вызывают сложности и их просто нужно запомнить. В число таких правил входят ударения.

Мы подготовили для вас сложный тест на знание русского языка. Готовы проверить свои силы?

ТЕСТПройден 1018 раз
Тест на знание ударений

Понравился тест? У нас есть еще — тут вам предстоит выбрать, что обозначают слова «строжить», «лентяйка», «шандарахнуть», «паут» и другие.

В этом материале мы с ярославским учителем русского языка подготовили материал об ударениях в спорных словах.

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