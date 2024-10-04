С этими словами справятся единицы: очень сложный тест на знание ударений

Тест состоит из 10 вопросов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В русском языке существует различные правила. Некоторые из них вызывают сложности и их просто нужно запомнить. В число таких правил входят ударения.

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