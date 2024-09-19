Шандарахнуть бы паута! 10 ярославских словечек, который поймут только местные

Собрали 10 ярославских диалектов Источник: Кирилл Поверинов











Ярославская область славится не только своей историей, но и уникальным языковым разнообразием. Здесь можно встретишь диалектизмы, которые редко где услышишь. Только ярославцы смогут понять, что такое «Пышка» и кто такой «додон».

Диалекты — разновидность национального языка, которая употребляется на конкретной территории или используется определенной группой лиц, относящихся к одному социальному или профессиональному классу. Диалектизмы — это слова или обороты речи, которые свойственны жителям определенного региона.

Проверьте свои знания ярославских словечек в нашем тесте!

ТЕСТ Пройден 501 раз Тест на знание ярославских словечек 1 / 10 Что такое «пухан»? Одеяло

Пуховик

Подушка 2 / 10 А «дюдя»? Дедушка

Дядя

Брат жены 3 / 10 Что означает «дрягаться»? Танцевать

Драться

Болтаться 4 / 10 Переведите с ярославского слово «чепыжи»? Заросли

Ножницы

Местность 5 / 10 Что такое «маёрить»? Гулять

Тратиться

Задерживать 6 / 10 «Паут» — это… Слепень, овод

Паук

Крот 7 / 10 Что означает слово «растопыра»? Быстрый, шустрый

Неловкий

Медленный 8 / 10 «Шандарахнуть»? Ударить

Прыгнуть

Обмануть 9 / 10 Вас попросили подать «лентяйку», что возьмете? Лейка

Пульт от телевизора

Телевизор 10 / 10 И последний вопрос! А что такое «строжить»? Охранять

Нападать

Ругать, жестко контролировать

Понравился тест? Держите еще, в этом тесте вам предстоит выбрать, что означают слова «додон», «хухнаться», «расхолодка» и не только. А еще предлагали вам по фото угадать, где Ярославль, а где его тезки.