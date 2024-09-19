Шандарахнуть бы паута! 10 ярославских словечек, который поймут только местные

Ярославская область славится не только своей историей, но и уникальным языковым разнообразием. Здесь можно встретишь диалектизмы, которые редко где услышишь. Только ярославцы смогут понять, что такое «Пышка» и кто такой «додон».
Диалекты — разновидность национального языка, которая употребляется на конкретной территории или используется определенной группой лиц, относящихся к одному социальному или профессиональному классу. Диалектизмы — это слова или обороты речи, которые свойственны жителям определенного региона.
Проверьте свои знания ярославских словечек в нашем тесте!
Что такое «пухан»?
Одеяло
Пуховик
Подушка
А «дюдя»?
Дедушка
Дядя
Брат жены
Что означает «дрягаться»?
Танцевать
Драться
Болтаться
Переведите с ярославского слово «чепыжи»?
Заросли
Ножницы
Местность
Что такое «маёрить»?
Гулять
Тратиться
Задерживать
«Паут» — это…
Слепень, овод
Паук
Крот
Что означает слово «растопыра»?
Быстрый, шустрый
Неловкий
Медленный
«Шандарахнуть»?
Ударить
Прыгнуть
Обмануть
Вас попросили подать «лентяйку», что возьмете?
Лейка
Пульт от телевизора
Телевизор
И последний вопрос! А что такое «строжить»?
Охранять
Нападать
Ругать, жестко контролировать
Понравился тест? Держите еще, в этом тесте вам предстоит выбрать, что означают слова «додон», «хухнаться», «расхолодка» и не только. А еще предлагали вам по фото угадать, где Ярославль, а где его тезки.
Ранее мы также рассказывали, как правильно писать и произносить ярославские топонимы, из-за которых все спорят.