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Город тест Шандарахнуть бы паута! 10 ярославских словечек, который поймут только местные

Шандарахнуть бы паута! 10 ярославских словечек, который поймут только местные

Проверьте свои знания в нашем тесте

1 088
4 комментария

Собрали 10 ярославских диалектов

Ярославская область славится не только своей историей, но и уникальным языковым разнообразием. Здесь можно встретишь диалектизмы, которые редко где услышишь. Только ярославцы смогут понять, что такое «Пышка» и кто такой «додон».

Диалекты — разновидность национального языка, которая употребляется на конкретной территории или используется определенной группой лиц, относящихся к одному социальному или профессиональному классу. Диалектизмы — это слова или обороты речи, которые свойственны жителям определенного региона.

Проверьте свои знания ярославских словечек в нашем тесте!

ТЕСТПройден 501 раз
Тест на знание ярославских словечек
1 / 10

Что такое «пухан»?

  • Одеяло

  • Пуховик

  • Подушка

2 / 10

А «дюдя»?

  • Дедушка

  • Дядя

  • Брат жены

3 / 10

Что означает «дрягаться»?

  • Танцевать

  • Драться

  • Болтаться

4 / 10

Переведите с ярославского слово «чепыжи»?

  • Заросли

  • Ножницы

  • Местность

5 / 10

Что такое «маёрить»?

  • Гулять

  • Тратиться

  • Задерживать

6 / 10

«Паут» — это…

  • Слепень, овод

  • Паук

  • Крот

7 / 10

Что означает слово «растопыра»?

  • Быстрый, шустрый

  • Неловкий

  • Медленный

8 / 10

«Шандарахнуть»?

  • Ударить

  • Прыгнуть

  • Обмануть

9 / 10

Вас попросили подать «лентяйку», что возьмете?

  • Лейка

  • Пульт от телевизора

  • Телевизор

10 / 10

И последний вопрос! А что такое «строжить»?

  • Охранять

  • Нападать

  • Ругать, жестко контролировать

Понравился тест? Держите еще, в этом тесте вам предстоит выбрать, что означают слова «додон», «хухнаться», «расхолодка» и не только. А еще предлагали вам по фото угадать, где Ярославль, а где его тезки.

Ранее мы также рассказывали, как правильно писать и произносить ярославские топонимы, из-за которых все спорят.

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Комментарии
4
Гость
43 минуты
В том же стиле - Редакция, а Вы прикольные Челы! Порой, такую Чушь сморозите! Раз так, выходит что все Вы, ЧУШПАНЫ!
Гость
45 минут
Прошла тест. Хоть и не корееная жительница. Половина слов такая же, как в большинстве других регионов
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