Единицы ставят ударение правильно: проверьте свои школьные знания по русскому языку

Разбираем ударение в сложных словах Источник: Кирилл Поверинов











Русский язык — один из самых сложных языков мира. В нём существует множество различных правил. Кажется, что знать все невозможно. Мы попросили ярославского учителя русского языка Татьяну Абаляеву объяснить, как в некоторых спорных словах падает ударение и почему.

ЩавЕль или щАвель

Слово «щавель» у многих вызывает трудность. Правильно произносить с ударением на второй слог. При склонении слова ударение переходит на окончание: щавелЯ, щавелЮ.

ОбеспечЕние или обеспЕчение

В слове «обеспечение» ударным слогом является третий.

— Это связано тем, что чаще всего в существительных, образованных от глаголов, ударение сохраняется на том же месте, что и в глаголах, от которых это существительное образовано. ОбеспЕчить — обеспЕчение, — объяснила учительница.

Эти слова вызывают трудности у школьников Источник: Кирилл Поверинов











ЗвонИт vs звОнит и другие глаголы

Глагол «звонит» имеет ударное окончание. В личных формах настоящего времени ударение в этом глаголе всегда падает на окончание.

— В формах прошедшего времени ударение падает на последний гласный основы: звонИл, звонИла, звонИло, звонИли. В глаголах, образованных от глагола «звонить» с помощью приставок и постфикса -ся, ударение ставится точно также: позвонИть, перезвонИть, обзвонИть, дозвонИться, созвонИться, — уточнила Татьяна Абаляева

Аналогичным образом ударение ставится и в некоторых других глаголах на -ить. Глаголы «включить» и «облегчить» относятся к этой же группы глаголов.

ВключИть — включИт;

облегчИть — облегчИт.

Глагол «баловать» произносится с ударением на последнем слоге. В производных словах: балУю, балУюсь, баловАться, балОванный ударение может быть на втором или третьем слоге, но никогда на первом.

КрасИвейший каталОг

Слово «каталог» правильно произносить с ударением на третьем слоге. По традиции в неодушевленных существительных, оканчивающихся на «-лог», ударение в основном падает на последний слог. Напрмер: диалОг, монолОг, некролОг (исключение — анАлог).

Слово «красивее» и «красивейший» вызывают трудности. Ударение в этих словах ставится на второй слог. Чтобы проверить ударение в прилагательных сравнительной и превосходной степени, нужно образовать краткое прилагательное женского рода — красИва. Если ударение в этой форме падает на основу, то так же будет в сравнительной и превосходной степени.

Сравнительная степень прилагательного обозначает, что какой-то признак проявляется в одном предмете в большей или меньшей степени, чем в другом. Превосходная степень обозначает, что какой-то признак проявляется в одном предмете в наибольшей или наименьшей степени.

СлИвовые тОрты и другое

Ударение в слове «жалюзи» падает на последний слог. Это связано с тем, что слово является заимствованием из французского языка, где ударение имеет фиксированное место — последний слог.

Слово «торт» относится к словам с неподвижным ударением. Это значит, что при его изменении по падежам и числам ударение не смещается на другой слог: тОрт, тОрту, тОрта и так далее. К словам с неподвижным ударением также относятся «бАнты», «крАны», «шАрфы», «лИфты».

«Квартал» — это слово, которые вызывает целые споры. Существует мнение, что «квартал» в значении «часть города» произносится с ударением на последний слог, а в значении «четверть года» ударение падает на первую «а». Однако это не так. Слово во всех своих значениях звучит одинаково: с ударением на второй слог. Такое произношение сохраняется во всех падежных формах этого существительного как в единственном, так и во множественном числе.

Слово «начата» является кратким причастием. Обычно эти слова в женском роде имеют ударное окончание. Но в этом случае в цепочке начАть — началА — нАчата ударение уходит на приставку.

В прилагательном «сливовый» ударение падает на первый слог так же, как в существительном «слива». Это же произношение сохраняется во всех родах, падежах и числах: слИвового, слИвовых, слИвовая.