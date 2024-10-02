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Образование Оптимизация школ Суд не принял иск об оспаривании объединения школ и садиков в Ярославской области

Суд не принял иск об оспаривании объединения школ и садиков в Ярославской области

В чем причина

569
4 комментария

Суд не принял иск об оспаривании объединения школ и садиков в Рыбинске

В Рыбинске Ярославской области городской суд отказался принимать иск об оспаривании объединения школ и садиков. Решение было принято 1 октября.

— Рыбинским городским судом отказано в принятии административного искового заявления, поскольку оно подано в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц гражданином, которому не предоставлено такое право, — пояснили порталу 76.RU в пресс-службе Ярославского областного суда.

Напомним, ранее в Рыбинске один из родителей подал иск об оспаривании реорганизации сети учебных учреждений в городе. Он просил признать незаконным постановление администрации, по которому в городе должны создать два образовательных комплекса: «Северный», куда войдут школы № 10, 43, 21, 3, а также детские сады № 26, 69, 71, 74, 5, 38 и «Веретье», в который включат школы № 28, 27, 29, гимназию №18, а также детские сады № 106, 49, 30, 99.

Мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков объяснил, что при реорганизации стоит задача поднять зарплаты сотрудникам учебных учреждений.

— Не школы, а управленческие функции объединяются. Школы остаются автономными, с теми же руководителями, которые сегодня есть. А те заместители, которых бывает иногда по шесть, да, с них снимутся управленческие задачи, они будут заниматься делами, например, по ремонту.

Высвободившиеся деньги планируют направить на увеличение выплат низкооплачиваем категориям. Прежде всего няням детских садов.

Всего официально объявлено о создании в Ярославской области пяти образовательных комплексов — в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском. В Ярославле представитель родительского комитета школы № 42 также подал иск в суд. Рассмотрение вопроса идет.

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Комментарии
4
Гость
1 час
Самый не зависимый суд в мире!
Гость
1 час
Как сказал один известный персонаж - "замучаетесь по судам пыль глотать!" :)
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