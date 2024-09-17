Сотни школьников дома: в ярославском Минобре рассказали, сколько классов ушло на карантин

Школьники в Ярославской области стали чаще уходить на карантин. По данным областного Министерства образования на 16 сентября, закрыто 20 классов, 2 группы в детских садах и 2 группы в профессиональных образовательных организациях. Еще 12 сентября на карантин было закрыто 9 классов и 2 группы.
Количество обучающихся в классах (группах), закрытых на карантин по гриппу и ОРВИ: в детских садах — 23 ребенка, в школах — 372 ученика, в профессиональных образовательных организациях — 44 ученика.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о подъеме заболеваемости в регионе. По данным ведомства, в этом сезоне превалируют вирусы негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов.
Вирусы негриппозной этиологии — это все вирусы, которые вызывают простуду, кроме гриппа.
Инфекционист Задыне Худоян ранее также предупреждала об угрозе коронавируса.
Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется выполнять следующие правила:
избегайте тесных контактов с заболевшими;
сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте;
пользуйтесь маской в местах скопления людей;
регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;
регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь;
делайте влажную уборку в помещении;
ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С. Это могут быть клюква, брусника, лимон и другое;
добавьте в рацион блюда с чесноком и луком;
по рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет;
если кто-то заболел на работе или в семье, начинайте прием противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом, с учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата);
ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.