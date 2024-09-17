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Образование Сотни школьников дома: в ярославском Минобре рассказали, сколько классов ушло на карантин

Сотни школьников дома: в ярославском Минобре рассказали, сколько классов ушло на карантин

Учебный год начался с череды простуд

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13 комментариев

Классы закрывают на карантин

Школьники в Ярославской области стали чаще уходить на карантин. По данным областного Министерства образования на 16 сентября, закрыто 20 классов, 2 группы в детских садах и 2 группы в профессиональных образовательных организациях. Еще 12 сентября на карантин было закрыто 9 классов и 2 группы.

Количество обучающихся в классах (группах), закрытых на карантин по гриппу и ОРВИ: в детских садах — 23 ребенка, в школах — 372 ученика, в профессиональных образовательных организациях — 44 ученика.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о подъеме заболеваемости в регионе. По данным ведомства, в этом сезоне превалируют вирусы негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов.

Вирусы негриппозной этиологии — это все вирусы, которые вызывают простуду, кроме гриппа.

Инфекционист Задыне Худоян ранее также предупреждала об угрозе коронавируса.

Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется выполнять следующие правила:

  • избегайте тесных контактов с заболевшими;

  • сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте;

  • пользуйтесь маской в местах скопления людей;

  • регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;

  • регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь;

  • делайте влажную уборку в помещении;

  • ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С. Это могут быть клюква, брусника, лимон и другое;

  • добавьте в рацион блюда с чесноком и луком;

  • по рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет;

  • если кто-то заболел на работе или в семье, начинайте прием противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом, с учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата);

  • ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

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Карантин ОРВИ Грипп Школа
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Комментарии
13
Гость
17 сентября 2024, 11:40
Мигранты везут заразу со своих нищих республик
Гость
17 сентября 2024, 11:41
Коровий вирус!!!
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