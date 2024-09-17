Сотни школьников дома: в ярославском Минобре рассказали, сколько классов ушло на карантин

Классы закрывают на карантин Источник: Кирилл Поверинов











Школьники в Ярославской области стали чаще уходить на карантин. По данным областного Министерства образования на 16 сентября, закрыто 20 классов, 2 группы в детских садах и 2 группы в профессиональных образовательных организациях. Еще 12 сентября на карантин было закрыто 9 классов и 2 группы.

Количество обучающихся в классах (группах), закрытых на карантин по гриппу и ОРВИ: в детских садах — 23 ребенка, в школах — 372 ученика, в профессиональных образовательных организациях — 44 ученика.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о подъеме заболеваемости в регионе. По данным ведомства, в этом сезоне превалируют вирусы негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов.

Вирусы негриппозной этиологии — это все вирусы, которые вызывают простуду, кроме гриппа.

Инфекционист Задыне Худоян ранее также предупреждала об угрозе коронавируса.

Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется выполнять следующие правила: