Новая волна? Инфекционист рассказала об ОРВИ, гриппе и угрозе коронавируса в Ярославле

Всё о гриппе и ОРВИ читайте в этом тексте Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Наступила осень и вместе с ней вернулись вирусные заболевания и инфекции. В первую неделю сентября в Ярославской области зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. А жители из разных регионов страны жалуются на заразный вирус, который сопровождается высокой температурой и сильным кашлем.

Ждать ли новой волны пандемии коронавируса? Почему именно осенью начинается пик сезонных заболеваний? И какие продукты есть для укрепления иммунитета? На эти и другие вопросы 76.RU ответила главврач Инфекционной клинической больницы № 1 в Ярославле Задыне Худоян.

Почему рост болезней происходит осенью?

Чаще всего именно осенью и зимой происходит пик по заболеваемости. Связано это с несколькими факторами.

— [В осенне-весенний период складывается] благоприятная среда для жизнедеятельности вирусов — прохладное время года, — рассказала инфекционист. — Большая скученность населения (с каникул возвращаются в организованные коллективы школьники, студенты, отпускники), физиологическое снижение защитных сил организма, например, авитаминоз.

Практически все инфекционные заболевания имеют свою сезонность. Из года в год они возникают в один и тот же период.

— Респираторным инфекциям (заболеваниям, в которые вовлечены дыхательные пути. — Прим. ред.), гриппу и ОРВИ характерна осеннее-зимне-весенняя сезонность с пиками заболеваемости в ноябре-декабре и марте-апреле, кишечным инфекциям характерна весеннее-летняя сезонность с пиком заболеваемости в июле-августе, клещевым инфекциям — весеннее-летняя сезонность с пиком в мае-июне и т. д. В Ярославской области, как и по всей Российской Федерации, эти закономерности также соблюдаются, — объяснила врач Задыне Худоян.

Респираторные инфекции — инфекционные заболевания, в которые вовлечены дыхательные пути.

Ждать ли новой волны COVID-19?

В последние недели в разных регионах России жители стали жаловаться на вирус, при котором поднимается высокая температура, появляются сильная боль в горле и сухой кашель. По словам заболевших, распространяется этот вирус крайне быстро. Это очередная волна COVID-19 или всё же новая инфекция, объяснила инфекционист.

— С конца августа действительно отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, имеющей схожие признаки, — пояснила Задыне Худоян. — Говорить о появлении какого-то нового вируса, конечно, нельзя — любые вспышки инфекционной заболеваемости у нас контролируются, проводятся лабораторные исследования заболевших, в том числе и в лабораториях Федеральных центров.

По словам врача, конец летнего сезона зачастую характеризуется ростом заболеваемости кишечными инфекциями, которые также оказывают влияние на формы с поражением дыхательных путей.

ЗОЖ vs вакцинация

Задыне Худоян отмечает, что лучшая защита от вирусных заболеваний — вакцинирование. Однако, помимо него, в медицине отмечают специфические и неспецифические виды профилактики.

— К специфическим способам защиты, помимо вакцинации, относится применение противовирусных препаратов и иммуномодуляторов (биологически активные вещества, которые в зависимости от исходного состояния иммунной системы либо повышают ее функции, либо подавляют. — Прим. ред.) в профилактических дозах, согласно инструкциям к применению препаратов, — рассказала врач Задыне Худоян.

Неспецифических способов защиты много: они направлены на предотвращение инфицирования и повышение устойчивости организма к инфекциям.

— Неспецифическая общественная профилактика заключается в ограничении проведения массовых мероприятий, обработке транспорта, поверхностей в местах общественного пользования антисептиками, изоляции больных лиц. Неспецифическая личная профилактика заключается в использовании средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), соблюдении правил личной гигиены.

Повысить устойчивость организма к инфекциям помогает закаливание, здоровый образ жизни. Задыне Худоян Главврач Инфекционной клинической больницы № 1 в Ярославле

Что есть, чтобы укрепить иммунитет?

Еще один из способов укрепления иммунитета — питание. Это, пожалуй, основное и главное составляющее для поддержания здоровья. Какие продукты особенно полезны в период увеличения уровня заболеваемости в регионе, рассказала инфекционист Задыне Худоян.

Полезные продукты для укрепления иммунитета:

оливковое и другие растительные масла: все они богаты витамином Е. Рекомендуется употреблять в день 1–2 столовые ложки масла без термической обработки, например, в салатах;

томатный сок или свежие помидоры, в которых содержатся полезные вещества для повышения иммунитета, в частности антиоксидант ликопин;

яблоки, а также апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые — они помогут восполнить нехватку железа и витамина С;

красное мясо, богатое селеном (микроэлементом, который влияет на щитовидную железу. — Прим. ред.). Также полезна для иммунитета индейка;

натуральный мед, в котором содержится фолиевая кислота, флавоноиды и ряд необходимых организму витаминов;

кисломолочные продукты для повышения иммунитета тоже хороши. В них содержатся бифидобактерии, необходимые кишечнику для правильной работы;

любые орехи, которые вам нравятся: грецкие, кешью и т. д. Съедайте небольшое количество орехов ежедневно, чтобы получать магний, калий и другие минералы, а также жирные кислоты Омега-3;

любые другие фрукты и овощи в дополнение к тем, что есть в списке. Желательно съедать каждый день несколько свежих фруктово-овощных порций, выбирая плоды разного цвета, чтобы получить больше важных микроэлементов.