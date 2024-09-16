«Поняла, что многие наши проблемы — это ерунда»: студентка рассказала, как уехала учиться в Китай

Юлия смогла уехать учиться в Китай и ни разу не пожалела об этом Источник: Юлия Землякова











Учеба за границей, в том числе и в Китае, кажется несбыточной мечтой. Многие думают, что зарубежные университеты под силу только «золотой молодежи», например, детям чиновников и финансистов. В случае с Китаем пугает и язык, кажется, некоторые слова выучить невозможно. Но уроженка из Волгограда Юлия Землякова сумела осуществить мечту многих ребят. Она учится в Тяньцзиньском университете. Учеба за рубежом в корне изменила ее жизнь. О том, как решилась на такой шаг, Юлия рассказала V1.RU

«В прописывании иероглифов я видела своеобразную медитацию»

Китайский язык и культура сразу запали Юлии в душу Источник: Юлия Землякова











В Волгоградском социально-педагогическом университете (ВГСПУ) Юлия учится по двум профилям подготовки — с английским и китайским языками. И, если с первым у нее не возникало проблем, то второй давался с трудом — Юлия уделяла ему всё свободное время. На первых порах сил не хватало даже на хобби. Однако спасало то, что с детства нравилось изучать языки и китайский запал в душу.

— С первых занятий в университете, — рассказывает Юля. ­— Я загорелась желанием изучать этот язык. Нравилось в нем абсолютно всё. Вплоть до прописывания иероглифов. В этом я видела своеобразную медитацию.

В процессе обучения Юлии удалось погрузиться в китайскую культуру с головой.

— Кафедра проводит очень много различных досуговых культурных мероприятий, посвященных Китаю, — говорит Юлия. — Студенты могут узнать о спортивных (и не только) китайских играх. Проводятся различные конкурсы, мероприятия, связанные с китайскими праздниками. Летом есть возможность поехать в китайский лагерь: до ковида это была поездка на две недели, а в период ковида лагерь проводился на территории Волгоградской области.

«Когда я сказала, что поеду в Китай, родители просто кивнули»

Непривычно, когда окружает другой мир и все говорят не по-русски Источник: Юлия Землякова











На первый курс в университет Юлия поступила в 2020 году — в разгар пандемии коронавируса. С поездками в Китай были проблемы — такой возможности не было на протяжении трех лет. И только к середине третьего курса студентов обрадовали, что китайский лагерь возобновляет работу летом. А Юлия узнала, что вновь появилась и возможность получить грант на обучение в Китае.

— Для получения гранта мне нужно было сдавать HSK — это экзамен на уровень владения китайским языком. Для подготовки к нему я полгода ходила на университетские курсы, потом в марте сдала сам экзамен, — говорит Юлия. — Естественно, еще одним условием была хорошая успеваемость, но с этим у меня проблем не было. Помимо прочего, нужно было в короткий срок собрать множество документов.

После подачи заявки на грант Юлии пришлось ждать несколько месяцев. И только летом она узнала, что поступила в Тяньцзиньский университет иностранных языков.

— Это произошло в конце июля. Естественно, даже увидев информацию на сайте этого университета, я не осознала, что действительно поеду в Китай учиться, — вспоминает Юлия. — Родители тоже были в шоке. Они до конца не верили, что у меня получится. И даже не сразу проявили весь спектр эмоций. Когда я сказала им, что поеду в Китай, они просто кивнули и пошли в магазин. Только потом они, конечно, обрадовались.

«Вдруг я что-то не пойму и не смогу добраться даже до университета?»

Побывать в Китае и не увидеть Великую китайскую стену невозможно Источник: Юлия Землякова











Пока родители радовались успеху Юли, а друзья просили привезти сувениры, ей самой предстояло еще купить нужные вещи, в том числе чемодан, решить множество бюрократических вопросов и бороться с визовым центром.

— Я до последнего не верила. Даже стоя на регистрации в аэропорту, на посадке в самолет, просто не понимала, что происходит. Вокруг меня очень много китайцев, и я не знаю, что с этим делать, — смеется Юля. — У меня появилась даже небольшая паника от того, что через каких-то 8–9 часов я прилечу в другую страну, и там все будут разговаривать на китайском. А вдруг я что-то не пойму и не смогу добраться даже до университета?

Но в полете паника прошла, и Юля смогла справиться с нахлынувшими эмоциями.

— Я летела китайскими авиалиниями, и уже в самолете начала осознавать ситуацию. Стюардессы, естественно, разговаривали на китайском, на английском. Это мой первый опыт поездки за границу, из-за чего было вдвойне страшно, но я справилась, — рассказывает Юля. — По прилете нам пришлось ехать от аэропорта до университета без какого-либо интернета из-за проблем с сим-картами. Мы не могли использовать даже переводчик. А на тот момент наш уровень китайского был… не настолько хорош, чтобы даже спокойно поговорить и попросить кого-то нам помочь или спросить дорогу.

И уже по дороге из аэропорта в университет Юля начала впитывать новые впечатления.

— Интересной была даже дорога от аэропорта до университета, — вспоминает студентка. — На автобусе мы добрались до вокзала, где сели на скоростной поезд и всего за полчаса доехали до Тяньцзиня. При этом расстояние от Пекина до Тяньцзиня примерно 140 километров. Понравилось ехать на скоростном поезде. В Волгограде такого и близко нет: он разгоняется до 300 километров в час. Мы даже не успели сесть, как уже приехали. Оттуда нам пришлось с большими чемоданами по 23 килограмма подниматься без лифта по лестнице — было весело. Снова автобус, университетский кампус, и так началась моя жизнь в Китае.

«Мы, русские, не привыкли постоянно есть только лапшу и рис»

Юлия мечтает вновь вернуться в Китай учиться и путешествовать Источник: Юлия Землякова











Учеба в Тяньцзиньском университете началась не сразу, поэтому у студентов было время освоиться в новой обстановке, привыкнуть и, конечно, прислать «долги» по домашним заданиям в родной вуз.

— Первые две недели мы отправляли задания нашим преподавателям в Волгоград и обустраивали комнату в общежитии на базе кампуса, — рассказывает Юля. — Естественно, для начала купили предметы первой необходимости, навели порядок в комнате. Общежитие было очень хорошим, я бы сказала, похожим на отель. Я заселилась со своей подругой-одногруппницей в двухместную комнату. Можно было выбрать соседкой студентку из другой страны — для обмена опытом, изучения языка, но всё-таки мне было комфортнее жить с человеком, с которым дружу.

По словам Юли, у студентов в каждой двухместной комнате были своя ванная и набор мебели. Без излишеств, но с комфортом — кровати, столы, стулья. На этаже находилась кухня, где Юля и ее соседка готовили от силы раз пять, когда очень хотелось гречки или овсянки. В остальное время девушки предпочитали столовую на территории кампуса или городские заведения.

— Существованию столовой мы были очень рады, потому что цены там были довольно-таки разумными, а еда — вкусной, — отмечает Юля. — Но, естественно, если мы говорим про Китай, то это в первую очередь рис и лапша. Иногда мы, конечно, уставали от однообразия еды, потому что мы, русские, не привыкли есть постоянно только лапшу и рис.

Перед началом обучения студенты сдавали экзамен, по результатам которого определялась языковая группа — Юля попала в группу среднего уровня владения китайским. Из плюсов периода обучения она выделяет низкий, по сравнению с Россией, ценник за учебники, экономия для студента в чужой стране далеко не на последнем месте.

«В обед мы успевали даже иногда поспать»

Юлия (справа) со знакомыми студентами Источник: Юлия Землякова











Учебный день в Китае выглядел следующим образом:

— Утром мы учились, с 12:00 и до 14:00 был перерыв и время на еду. В течение этого времени мы, если сильно хотелось, успевали даже поспать. Иногда пары начинались с 8 утра, а я уже и не помню, когда так рано просыпалась на занятия, — улыбается Юля. — Или же в течение перерыва мы делали домашнюю работу. После перерыва еще две пары. Одно занятие длилось час и сорок минут. В основном преподаватели делали следующим образом: отводили половину пары, давали нам десять минут перерыва, и после этого мы продолжали. Но иногда проводили сразу всю пару без перерыва, час и тридцать минут, и отпускали нас на десять минут пораньше.

Уровень знания языка на момент приезда в Китай у Юлии был не настолько хорош, чтобы без проблем общаться с носителями. Первый месяц из-за этого прошел крайне сложно: слышать всюду только китайскую речь было некомфортно.

— Куда бы мы ни пошли, везде необходимо было разговаривать на китайском. Это был стресс, — признается Юля. — Потом подружились со студентом, приехавшим из России в Китай и поступившим на бакалавриат. Он нас привел к китайским студентам, которые изучают русский язык как иностранный. Мы познакомились с прекрасной женщиной, преподавательницей русского языка, и пробыли у нее два занятия. Нас рассадили по парам китаец — русский и дали задание: расспрашивать друг друга на языке собеседника. Естественно, мне понравился такой опыт, потому что у меня был шанс познакомиться с китайскими студентами, которые знают русский. С ними было легче пойти на контакт, общаться, так как в любой момент мы могли применить другой язык, чтобы понять друг друга лучше. Как раз благодаря этим занятиям мы нашли друзей, с которыми впоследствии проводили много времени вместе.

Неформальными разговорами с новыми друзьями общение Юли не ограничивалось. Пришлось столкнуться также с государственными учреждениями, например, с банком для оформления карты. Если простые жители Китая понимали, что студенты-иностранцы не знают язык в идеале, то работники серьезных организаций требовали точности и формальности.

— Трудность заключалась еще в оформлении сим-карты, — рассказывает Юля. — Это мое любимое приключение. Перед тем, как лететь в Китай, я даже не задумалась посмотреть такие базовые слова, как «тариф», «гигабайты» и всё остальное. Весело было. Без сим-карт у нас не было интернета, поэтому мы использовали переводчик у китайцев, чтобы понять, какой вообще тариф нужно оформить с учетом выгоды. И… да. Простояли там часа два или больше, а потом поняли, что оформили очень дорогой тариф. Переоформлять не стали — поняли, что проще переплатить, чем снова с этим связываться.

«Когда смотришь на одежду и ее цену в Китае, хочется плакать от того, что в России совсем не так»

Проживание в общежитии и учебу оплачивал университет Источник: Юлия Землякова











В общении с китайцами Юлия в первую очередь отмечает их щедрость и улыбчивость. Преподаватели «заряжали энергией» и мотивировали на погружение в процесс обучения, а новые друзья не хотели делить пополам счет в кафе.

— Человек, который заряжен и который горит своим делом, очень вдохновляет, — объясняет Юля. — Мне понравилось, что преподаватели все были заинтересованы в нашем понимании грамматики и лексики. Если мы что-то не усваивали, они могли два-три раза спокойно повторить, при этом не было никаких упреков «почему вы не поняли?» Всё было максимально позитивно, вплоть до того, что мы могли просто написать в любое время в Вичат (что-то вроде аналога нашего Телеграма или Вайбера) личное сообщение с каким-то вопросом, и преподаватель спокойно отвечал даже в 10 вечера.

Гостеприимство китайских студентов также стало невероятно приятным открытием для Юли.

— Если мы ходили с китайцами куда-то кушать, они в основном были против того, чтобы платить пополам. И если они приглашают, то платят сами, — вспоминает Юлия. — Нам было довольно-таки некомфортно есть за чужой счет. Иногда всё-таки удавалось поделить счет пополам или заплатить за них, потому что было неудобно. Но для того, чтобы добиться счета пополам или угостить их, мы практически доходили до ссор и до споров.

И проживание в общежитии, и учебу оплачивал для Юлии университет, но тратить деньги всё равно приходилось.

— Грант покрывал основные расходы, то есть проживание в общежитии было бесплатным, учеба была бесплатной, — объясняет Юля. — Необходимо было оплатить оформление визы, купить билеты. Там, уже в Китае, у нас была стипендия: каждый месяц 2,5 тысячи юаней. На тот момент это было примерно 35-40 тысяч рублей в зависимости от курса. На эти деньги мы спокойно жили месяц. В принципе, на всё хватало. Естественно, родители и другие родственники отправляли какие-то деньги, которые я тратила на путешествия, походы в музеи, посещение достопримечательностей, покупки с Таобао и Пойзона (китайские маркетплейсы. — Прим. ред.) — не без этого. Когда смотришь на одежду и ее цену в Китае, хочется плакать от того, что в России совсем не так. Ну не могли мы пройти мимо, не накупив этого всего по очень низким ценам.

«Я по-другому стала смотреть даже на какие-то базовые вещи»

В Китае Юлию ждали доброжелательные люди Источник: Юлия Землякова











Вернувшись домой, Юля осталась довольна поездкой и была бы не против посетить Китай снова. Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться, опыт обучения в другой стране запечатлен в памяти яркими красками.