«Обеспечивают бесшовный переход»: министр образования Ярославской области высказалась об оптимизации

Ранее стало известно, что в регионе создадут пять образовательных комплексов, объединив школы и детские сады Источник: Александра Мамонтова











Министр образования Ярославской области Ирина Лобода впервые прокомментировала оптимизацию школ и детсадов. По ее словам, чтобы успокоить взбунтовавшуюся общественность, будут организованы разъяснительные встречи с родителями школьников и учителями учебных заведений, которые собираются объединить.

— Конечно, объединение — достаточно сложный процесс, который требует индивидуального подхода ко всем его участникам, — процитировали в правительстве региона слова министра образования Ярославской области Ирины Лободы 11 сентября. — Особенно большое значение имеет разъяснительная работа, поэтому губернатор Михаил Евраев дал поручение главам администраций и учредителям образовательных организаций провести ряд встреч с работниками будущих комплексов и родительским сообществом. Результатом создания образовательных комплексов должны стать новые перспективы развития, соединение условий и возможностей для защиты интересов детей и их права на качественное образование.

Напомним, что ранее стало известно о создании пяти образовательных комплектов: по два в Ярославле и Рыбинске, один в Переславле-Залесском. Подробнее об оптимизации читайте в специальном сюжете.

Также по поводу объединения школ и детсадов в регионе высказались ректоры ярославских университетов.

По словам главы Ярославского государственного педагогического университета Михаила Груздева, изменение не затронут работу педагогов и школьников. Мол, оптимизация направлена исключительно на организацию финансово-административных дел.

— Мы знаем, что после 9 класса добрая половина выпускников идут в 10 класс не в своей школе, — цитируют слова Михаила Груздева в правительстве. — Это связано с тем, что в одной школе есть одни профильные классы, в другой — другие. Напряжение в такой момент огромное: люди начинают метаться между школами. Объединение ресурсов позволит создать в одной образовательной организации больший набор профильных классов. Важно, чтобы в новых структурах были сохранены культура и традиции школ, имеющих почти вековую историю. Приверженность этим традициям во многом определяет успешность образовательного и воспитательного процесса.

Ректор Ярославского государственного технического университета Елена Степанова отметила, что благодаря объединению можно достичь «бесшовного» перехода детей на разных ступенях образования. Так, по ее словам, без конкурса и волокиты с документами можно будет поступить из садика в школу.

Если говорить о создаваемых укрупненных образовательных комплексах, они обеспечивают возможность фактически бесшовного перехода из сада в начальную школу, затем в основную школу и потом в старшие классы. Елена Степанова Ректор ЯГТУ

— Если вас все устраивает в образовательной организации, то вы, зачислив ребенка в детский садик, далее в рамках образовательного комплекса без дополнительной подачи документов, без конкурсных отборов проходите на следующую ступень образования, — утверждает глава технического университета.

Родители школьников, чьи учебные заведения собираются объединять, не разделяют оптимистичный взгляд ярославских ректоров на оптимизацию. Папы и мамы учеников элитной 42-й школы взбунтовались против объединения. Они уверены, что, если их учебное учреждение совместят с другими, качество образования снизится.

Ранее стало известно, что ярославна подала иск в суд с требованием признать незаконным объединение школ.

На фоне скандала детский омбудсмен Михаил Крупин обратился в прокуратуру, а мэр Ярославля Артем Молчанов назначил собрание с педсоставом и родительским комитетом.