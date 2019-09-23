Девять месяцев не брали в долг: мэрия объяснила, что происходит с бюджетом Ярославля

Чиновники отчитались, что с начала года до сих пор не брали кредиты

— За восемь месяцев доходы исполнены в сумме 4,7 миллиарда, это 102% к плану. Расходная часть исполнена на 97% к плану за это время. Мэрией предпринимаются меры по увеличению доходной части. Изыскиваются новые источники для пополнения доходной части. За первые полгода только три раза мы уточняли доходную часть на 499 миллионов рублей, — говорил Андрей Данц.

В понедельник, 23 сентября, директор департамента финансов мэрии Ярославля Андрей Данц рассказал на утренней планёрке о бюджете города. Чиновник отчитался о том, что происходило с городской казной с начала года.

Мэр Ярославля попросил чиновника объяснить более доступно.

— Я из вашего доклада так ничего и не понял. Можно сказать русским языком, чтобы понятно было, — попросил Владимир Волков.

А речь идёт о том, что на 499 миллионов рублей выросли доходы бюджета за этот ещё неполный год. Доходы в бюджет чиновники пытаются увеличить через поступления от НДФЛ, с продажи муниципального имущества, со сбора долгов от арендаторов городских территорий.

Однако над Ярославлем висят долги перед банками, общая задолженность казны города перед разными кредиторами почти 7 миллиардов рублей. Директор департамента финансов отчитался, что удалось достичь прогресса и в вопросе погашения долгов: понизить сумму, которую город ежегодно тратит только на обслуживание муниципального долга (а это больше 700 миллионов рублей в год или, например, строительство двух школ).

— Экономия с начала года — 170 миллионов рублей. Мы ожидаем понижения ключевой ставки Центробанка, что также позволит сократить расходы на обслуживание долга до 565 миллионов рублей, — сказал Андрей Данц.