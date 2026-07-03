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Происшествия Бензина больше нет в Новороссийске. Это официально признали власти

Бензина больше нет в Новороссийске. Это официально признали власти

Для некоторых сделали исключение

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Бензин для обычных людей закончился | Источник: Максим Дмитриев / 93.RUБензин для обычных людей закончился | Источник: Максим Дмитриев / 93.RU

Бензин для обычных людей закончился

Источник:

Максим Дмитриев / 93.RU

Свободную продажу топлива приостановили на автозаправочных станциях в Новороссийске. На АЗС в городе больше нет бензина. Дизельное топливо есть в ограниченном количестве только на восьми заправках, сообщил муниципальный центр управления администрации города в MAX.

«Уважаемые новороссийцы, на данный момент бензин на автозаправочных станциях отсутствует. Заправка осуществляется только по топливным картам», — говорится в сообщении.

Для жителей создали карту, где можно в режиме реального времени посмотреть наличие бензина на заправках. Но сейчас все АЗС отмечены «красным» — топлива нет, не считая дизеля.

Еще 28 июня в городе АИ-92 и АИ-95 можно было найти на менее чем 20% заправок. Жители Новороссийска еще с 10 июня жалуются на проблемы с бензином. Ситуация обострилась, когда перестали отпускать топливо в Крыму. Местные рассказывали, что заправки заполонили водители с полуострова.

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«Вчера вечером (речь о 27 июня. — Прим. ред.) хотели заправить просто в машину бензин, но столкнулись с неприятной ситуацией — жители Крыма приехали большой группой, один занял очередь, а все остальные передавали канистры на заправку, за углом девушка переливала всё это в пластиковые канистры. Они заполнили полные газели канистрами и прицепы, накрывали брезентами, чтобы люди не фоткали, и не снимали, и не возмущались. Колесили по всему городу большой группой и, как пиявки, слив весь бензин, уехали восвояси. Вопрос к властям города, зачем вы допускаете такую ситуацию?» — написал 93.RU житель Новороссийска.

Подобная ситуация возникала уже в Крыму. Глава Республики Сергей Аксенов 21 июня объявил о временном прекращении отпуска топлива на автозаправочных станциях региона.

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Екатерина Железнова
Журналистка
Бензин Новороссийск АЗС
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Комментарии
60
Гость
6 минут
не уставайте повторять что "это все англо-саксы", и "я политикой не интересуюсь", и как нить рассосется. а если не рассосется, значит, это такой план.
Гость
33 минуты
А люди не думают, что это всё за их же деньги и происходит.
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Гость
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