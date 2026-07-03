Когда в России стабилизируется ситуация с бензином? Прогноз

Ситуация может стабилизироваться в сентябре Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Ситуация на рынке бензина в России может стабилизироваться во второй половине сентября благодаря снижению спроса и восстановлению объемов производства. До этого предотвратить возможный дефицит топлива позволит импорт. Такое мнение высказал обозревателю 72.RU Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Тут два основных фактора: это объем производства и потребления. Я думаю, где-то они должны сойтись, и это будет стабилизация рынка. По всей видимости, во второй половине сентября, когда объем потребления бензина будет снижаться. Будем надеяться, что объемы производства будут расти», — говорит он.

Как объясняет Юшков, пик потребления бензина приходится на август, а в производстве сложно изменить ситуацию, чтобы полностью обеспечить всех топливом в последний месяц лета. По его словам, нужно обеспечить безопасность нефтеперерабатывающих заводов и ускорить проведение ремонтов, а государству — способствовать скорейшим поставкам оборудования для работ.

Сейчас, продолжает эксперт, более реалистичным сценарием выглядит закупка бензина, по всей видимости, в Индии. А разницу между ценой импортного топлива и целевой на внутреннем рынке нефтяным компаниям вернут из бюджета, чтобы у них была экономическая целесообразность этим заниматься.

По мнению Юшкова, импорт позволит обеспечить внутренний рынок бензином и не допустить его дефицита.

«В сентябре, когда объем потребления бензина будет снижаться, — будем надеяться, что производство будет расти, — мы увидим балансировку рынка. Меры, которые предпринимает правительство, временные. Стратегической задачей остается обеспечение безопасности НПЗ. Если они все будут работать в нормальном режиме, то нам не нужно будет импортировать, мы, наоборот, опять станем экспортером. Поэтому в этом направлении тоже нужно двигаться», — подытожил собеседник.