«Мама мне говорила: „Ты мой силач!“, и я ей поверил». Как мальчик из рабочего городка стал чемпионом ММА и звездой реалити

«Меня лупили все», — вспоминает детство боец Источник: пресс-служба фильма «Малыш-каратист»

Сегодня его знают даже те, кто никогда не смотрел смешанные единоборства. Для одних он — один из самых ярких бойцов в истории российского ММА. Для других — главный шутник «Сокровищ императора», который не готов переступить через свои принципы даже ради миллиона юаней.

А теперь он еще и актер большого кино в фильме «Малыш-каратист», который прямо сейчас идет в кинотеатрах по всей стране.

Но задолго до миллионов просмотров, телепроектов и статуса одного из самых узнаваемых бойцов страны Магомед был обычным мальчишкой. Самым младшим в доме.

— Я четвертый ребенок в семье. У меня старший брат и две старшие сестры. Меня лупили все. От всех получал, — смеется Исмаилов.

Сейчас он рассказывает об этом с улыбкой. Но тогда ему было совсем не смешно. Читайте душевное интервью с Магомедом Исмаиловым для наших коллег из 26.RU.

Источник: Никита Егоров / Городские медиа

Мамин Арнольдик

Мама спортсмена работает поваром — вместе с мужем они держат небольшое кафе. Именно она первой поселила в голове мальчика мысль, которая спустя годы станет частью характера Магомеда.

— Пока я рос, мама всегда говорила: «Ты мамин мужичок. Мамин силач. Мамин защитник. Мамин Арнольдик». Тогда все любили Шварценеггера. И я поверил. Поверил, что действительно сильный. Что должен защищать. Во всё, что она говорила, я поверил.

Отец действовал иначе. Бывший боксер воспитывал сына жестко.

— Сейчас такое уже считается ненормальным. Но я честно скажу: по-другому со мной нельзя было. Я был очень упрямым ребенком. Папа удивлялся. Отлупит меня за что-то, а я через день снова делаю то же самое.

Впрочем, настоящий стимул заняться спортом появился не благодаря отцу, а из-за сестер.

— Они меня обижали, и я не знал, что с этим делать. Тогда решили, что мне нужно заниматься спортом.

Сначала было карате, потом самбо, потом борьба. Но даже тренировки первое время не спасали.

— Я ходил на занятия, а они всё равно вдвоем меня доставали. С двумя я тогда справиться не мог, — со смехом рассказывает собеседник.

Несмотря на то что родился Исмаилов в Нижнем Тагиле, в семье всегда сохранялись дагестанские традиции: уважение к старшим, ответственность за семью. Именно эти вещи, говорит он, во многом сформировали его характер задолго до спортивных побед и телевизионной славы.

Пока я рос, мама всегда говорила: «Ты мамин мужичок. Мамин силач. Мамин защитник. Мамин Арнольдик». Источник: пресс-служба фильма «Малыш-каратист»

Буллер, который стал другом

Первый серьезный урок о том, зачем вообще нужны единоборства, он получил уже в школе: появился мальчик, которого сегодня назвали бы буллером.

— Мне было некомфортно находиться там, где находился он. Я не хотел идти туда, где он был.

Ситуацию изменил спорт.

— В какой-то момент понимаешь: лучше один раз пережить бой, чем всю жизнь избегать этого человека.

Парни встретились. Поборолись и неожиданно стали друзьями.

— Он понял, что ловить со мной нечего. И мы начали общаться.

Сегодня Исмаилов считает спорт одним из лучших способов помочь подросткам обрести уверенность в себе.

Теплее всего он вспоминает вовсе не победы и титулы. А свое детство. Нижний Тагил. Старые дворы. Людей, которые, кажется, тогда были добрее.

— У меня велосипед ломался, и какой-нибудь мужчина просто останавливался и начинал его чинить. Сейчас такое сложно представить.

Особенно часто он вспоминает соседку бабу Риту. Женщину, которая не была родственницей, но стала частью семьи. Исмаилов говорит о ней с неожиданной нежностью:

— Она постоянно проводила с нами время. Катала нас на санках, на лыжах. Очень много любви давала, хотя мы ей не были родными. Хотелось бы сейчас обнять ее, увидеть улыбку. Просто увидеть еще раз. К сожалению, она скончалась.

«Я не Федор Емельяненко, я Магомед Исмаилов»

В смешанные единоборства Магомед пришел после армии. Служил в железнодорожных войсках, занимался армейским рукопашным боем, выполнил норматив мастера спорта. А затем оказался в мире ММА. Тогда все хотели быть похожими на Федора Емельяненко.

— Я тоже сначала пытался. Скромно выйти, скромно уйти. А потом понял: я не Федор Емельяненко. Я Магомед Исмаилов.

Именно тогда начал рождаться образ, который позже сделает его звездой. Не молчаливый спортсмен, а человек с самоиронией, фирменным юмором и умением превратить любое интервью или шоу в маленькое представление. Этот характер сделал его заметным не только в ММА, но и на телевидении.

Магомед Исмаилов не молчаливый спортсмен, а человек с самоиронией, фирменным юмором и умением превратить любое интервью или шоу в маленькое представление Источник: пресс-служба фильма «Малыш-каратист»

Маркони, Бурунов и «Сокровища императора»

Родившийся в 1986 году спортсмен успел стать одним из самых узнаваемых бойцов страны, многократным чемпионом по боевому самбо и рукопашному бою, а в 2019 году был признан бойцом года. Тогда же появился его YouTube-канал «Лысый хищник», который быстро собрал собственную аудиторию.

Исмаилов начал активно появляться в медиапространстве, сотрудничал с популярными блогерами и комиками. В частности, вместе с дагестанским комиком, звездой КВН и автором интернет-проекта «Омар в большом городе» Омаром Алибутаевым он записывал совместные юмористические ролики.

В 2022 году Магомед решил попробовать себя в новом амплуа на боксерском ринге. Дебют оказался успешным — первый бой закончился победой. Постепенно за пределами октагона его стали узнавать не меньше, чем внутри него.

Сначала были отдельные проекты и съемки. Затем — шоу «Фактор страха». Позже — «Сокровища императора», где он вместе с Магомедом Муртазаалиевым стал одним из самых ярких участников сезона.

— Мы просто были собой, — говорит Исмаилов, отвечая на вопрос о секрете популярности у зрителей.

На проекте их дуэт долгое время считался одним из главных фаворитов. Они шутили, спорили, конфликтовали, мирились и регулярно становились героями обсуждений в соцсетях. Однако до финала дойти не удалось: в одном из выпусков участники принципиально отказались выполнять несколько заданий и в итоге покинули шоу.

Маги отказались проходить испытания на шоу «Сокровища императора» Источник: ТНТ

В одном из заданий Магомеды отказались наносить грим на лица, а в другом — обваляться в перьях. «Отец не поймет», — сказал Магомед Исмаилов. Шоу точно не стоит принципов.

После этого начались новые проекты.

В 2025 году Исмаилов появился в экстремальном шоу СТС «В темноте», где участникам предстояло двое суток провести в абсолютно темном доме без связи с внешним миром. Без света им приходилось искать еду, ориентироваться в пространстве, выполнять задания и справляться с собственными страхами. Для многих испытание оборачивалось паническими атаками и эмоциональными срывами, однако Исмаилов, привыкший к стрессовым ситуациям, сохранял самообладание и не раз поддерживал других игроков.

Магомед Исмаилов на шоу «В темноте» Источник: СТС

А уже в 2026 году зрители увидели его в приключенческом детективном реалити «Тайный миллионер» с Сергеем Буруновым в роли ведущего. Съемки проходили в индийском Джайпуре, где участники жили в старинном дворце и пытались вычислить обладателя золотого слитка стоимостью 10 миллионов рублей. Им приходилось проходить испытания, искать подсказки, подозревать друг друга и одновременно скрывать собственные намерения. Исмаилов быстро стал одним из самых заметных участников проекта благодаря прямолинейности, чувству юмора и готовности открыто говорить то, что думает.

Магомед Исмаилов на шоу «Тайный миллионер» Источник: СТС

К тому моменту Магомед Исмаилов давно перестал быть только бойцом. Мага стал тем редким спортсменом, которому одинаково комфортно в октагоне, на съемочной площадке и перед телевизионной камерой.

Но сам он признается: далеко не всегда хотел участвовать в этих проектах: на «Сокровища императора» его буквально уговорил друг.

— Мага сказал: если бы я мог попросить тебя только об одном, я бы попросил поехать туда. И я согласился.

А вот отношения с Владимиром Маркони — одним из участников «Тайного миллионера» — действительно складывались непросто.

— Сначала я несколько раз предупреждал его без камер, чтобы он прекратил провокации. Потом уже пришлось говорить при камерах. Не скажу, что у нас был серьезный конфликт, просто это такой антагонист в этой истории.

Следующей главой стало кино. Причем первая попытка закончилась провалом.

— Я пришел на пробы, поулыбался, пошутил и провалил их.

После этого несколько дней не мог успокоиться. Но получил второй шанс. На этот раз Магомеду помогал Роман Курцын.

— Он стал моим сенсеем в мире кино.

В фильме «Малыш-каратист» Исмаилов играет персонажа, совсем не похожего на себя.

— Он очень агрессивный. Очень собранный. У него большая внутренняя боль. Он винит другого героя в смерти любимой женщины.

Самым сложным оказалось не заучить текст, а показать нужные эмоции.

— В октагон выйти тяжело. Но кино оказалось намного сложнее, чем я думал.

Главный человек за кадром

Но все титулы, проекты и съемки заканчиваются одинаково — возвращением домой. Туда, где его не оценивают по победам и не судят по словам, а просто любят. У Магомеда есть жена и девятилетняя дочь. О ребенке он говорит особенно трогательно.

— Одну в магазин я ее не отпущу. И во двор тоже. Мне кажется, даже в 15 лет не отпущу.

Жену называет своим серым кардиналом.

— Она делает огромную работу. Она и врач мой, и диетолог, и вообще всё вместе.

А на вопрос, что сегодня для него самое главное в жизни, Исмаилов неожиданно отвечает не про спорт и не про победы. Он долго думает.

— Самое главное в жизни — хороший конец.

Потом объясняет.

— Мы ведь даже носки с собой не заберем. Нас завернут в белое полотно, а всё, что мы так упорно зарабатывали, искали, что хотели, всё останется здесь.