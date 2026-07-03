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Экология Вода то малиновая, то зеленая: предприятие в Ярославле оштрафовали за загрязнение ручья

Вода то малиновая, то зеленая: предприятие в Ярославле оштрафовали за загрязнение ручья

Что известно

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Предприятие в Ярославле оштрафовали за загрязнение Дудкинского ручья | Источник: Резинотехника-Ярославль / Vk.comПредприятие в Ярославле оштрафовали за загрязнение Дудкинского ручья | Источник: Резинотехника-Ярославль / Vk.com

Предприятие в Ярославле оштрафовали за загрязнение Дудкинского ручья

Источник:

Резинотехника-Ярославль / Vk.com

В Ярославле оштрафовали предприятие за загрязнение Дудкинского ручья. Жители района Резинотехника, где протекает ручей, периодически жалуются на то, что вода в нем окрашивается в разные цвета, источает неприятный запах.

Проверку по ситуации провела Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура.

«Установлено, что организацией для отведения ливневых сточных вод с территории производственной площадки в Заволжском районе Ярославля используются пруды-накопители. В результате перелива неочищенные стоки самотеком и в отсутствие какой-либо разрешительной документации поступают в Дудкинское болото, затем в Дудкинский ручей и далее в Горьковское водохранилище», — сообщили правоохранители.

В результате по постановлениям природоохранного прокурора руководитель организации признан виновным по административным статьям 7.6 (самовольное занятие водного объекта), 8.1 (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), части 4 статьи 8.13 (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение) КоАП РФ. В качестве наказания ему назначен штраф на общую сумму более 60 тысяч рублей.

Также прокуратура потребовала устранить выявленные специалистами нарушения.

Напомним, в 2024 году мы писали о том, что вода в ручье приобрела цвет марганцовки. В апреле 2026 года жители Резинотехники в соцсетях жаловались на слив зловонных веществ в болота за жилым поселком, из которых вода попадает в пруд, который люди используют для полива огородов, а затем через ручей в Волгу. Тогда вода в ручье внезапно стала зеленой, на дне появился белый осадок.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Загрязнение Ручей Резинотехника
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Комментарии
20
Гость
12 минут
Жители годами говорили про цветную воду и запах - и вот результат: нашли виновных, оштрафовали. Так и надо нужно отвечать за свои делишки
Гость
14 минут
Какое предприятие-это самое главное.
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Гость
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