Вода то малиновая, то зеленая: предприятие в Ярославле оштрафовали за загрязнение ручья

В Ярославле оштрафовали предприятие за загрязнение Дудкинского ручья. Жители района Резинотехника, где протекает ручей, периодически жалуются на то, что вода в нем окрашивается в разные цвета, источает неприятный запах.
Проверку по ситуации провела Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура.
«Установлено, что организацией для отведения ливневых сточных вод с территории производственной площадки в Заволжском районе Ярославля используются пруды-накопители. В результате перелива неочищенные стоки самотеком и в отсутствие какой-либо разрешительной документации поступают в Дудкинское болото, затем в Дудкинский ручей и далее в Горьковское водохранилище», — сообщили правоохранители.
В результате по постановлениям природоохранного прокурора руководитель организации признан виновным по административным статьям 7.6 (самовольное занятие водного объекта), 8.1 (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), части 4 статьи 8.13 (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение) КоАП РФ. В качестве наказания ему назначен штраф на общую сумму более 60 тысяч рублей.
Также прокуратура потребовала устранить выявленные специалистами нарушения.
Напомним, в 2024 году мы писали о том, что вода в ручье приобрела цвет марганцовки. В апреле 2026 года жители Резинотехники в соцсетях жаловались на слив зловонных веществ в болота за жилым поселком, из которых вода попадает в пруд, который люди используют для полива огородов, а затем через ручей в Волгу. Тогда вода в ручье внезапно стала зеленой, на дне появился белый осадок.