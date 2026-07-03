Вода то малиновая, то зеленая: предприятие в Ярославле оштрафовали за загрязнение ручья

Предприятие в Ярославле оштрафовали за загрязнение Дудкинского ручья Источник: Резинотехника-Ярославль / Vk.com

В Ярославле оштрафовали предприятие за загрязнение Дудкинского ручья. Жители района Резинотехника, где протекает ручей, периодически жалуются на то, что вода в нем окрашивается в разные цвета, источает неприятный запах.

Проверку по ситуации провела Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура.

«Установлено, что организацией для отведения ливневых сточных вод с территории производственной площадки в Заволжском районе Ярославля используются пруды-накопители. В результате перелива неочищенные стоки самотеком и в отсутствие какой-либо разрешительной документации поступают в Дудкинское болото, затем в Дудкинский ручей и далее в Горьковское водохранилище», — сообщили правоохранители.

В результате по постановлениям природоохранного прокурора руководитель организации признан виновным по административным статьям 7.6 (самовольное занятие водного объекта), 8.1 (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), части 4 статьи 8.13 (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение) КоАП РФ. В качестве наказания ему назначен штраф на общую сумму более 60 тысяч рублей.

Также прокуратура потребовала устранить выявленные специалистами нарушения.