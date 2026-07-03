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Экономика На заправках будут разливать новый вид бензина: чем он опасен для машин

На заправках будут разливать новый вид бензина: чем он опасен для машин

Рассказываем, какие риски для автомобиля несет топливо

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Для некоторых автомобилей последствия могут быть серьезными | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUДля некоторых автомобилей последствия могут быть серьезными | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Для некоторых автомобилей последствия могут быть серьезными

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Правительство РФ разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) до конца 2026 года выпускать на внутренний рынок бензин и дизель класса «Евро‑3». Это следует из постановления кабмина. Разбираемся, что это за топливо и какой вред несет для автомобилей.

В чем суть изменений

Мера касается НПЗ, которые до 1 июня 2019 года заключили с Минэнерго соглашения о модернизации мощностей. Ведомство будет контролировать реализацию механизма и ежемесячно отчитываться перед правительством: сообщать о производителях, объемах и технологиях выпуска топлива.

В Минэнерго пояснили, что решение позволит поставить на внутренний рынок дополнительные объемы и удовлетворить спрос. При этом такое топливо не будут маркировать единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС (Евразийский экономический союз). А также оно не подлежат выпуску в других государствах — членах союза.

Что такое «Евро-3»

«Евро-3» — это экологический стандарт, который действовал в Европе для легковых и легких коммерческих автомобилей примерно с 2000 по 2005 год. Он устанавливает нормы содержания вредных примесей в топливе, чтобы ограничить загрязнение воздуха и снизить нагрузку на системы очистки выхлопа.

Характеристики «Евро-3»:

  • содержание серы — не более 150 мг/кг;

  • объемная доля бензола — не более 1%;

  • доля ароматических углеводородов — не более 42%;

  • доля олефиновых углеводородов — не более 18%;

  • наличие железа, марганца и свинца не допускается.

Чем «Евро-3» отличается от более новых стандартов

Главное отличие от, например, «Евро-5» заключается в более высоких допусках по ряду примесей. В «Евро-5» содержание серы ограничено 10 мг/кг. Из-за этого в «Евро-3» при сгорании образуется больше оксидов серы, сообщает Autonews.ru. Они «отравляют» катализатор (снижают его эффективность, а в запущенных случаях приводят к разрушению), ускоряют старение моторного масла, провоцируют образование нагара на свечах, клапанах и в камере сгорания, а также способствуют коррозии деталей двигателя и выхлопной системы.

Кроме того, повышенная доля ароматических углеводородов ведет к большему отложению смол на форсунках и впускных клапанах. С экологической точки зрения «Евро-3» дает более «грязный» выхлоп по сравнению с современными классами.

Почему такой бензин может быть опасен для автомобиля

Регулярное использование такого топлива особенно рискованно для современных машин. В них часто стоят сложные системы очистки выхлопа (катализаторы, сажевые фильтры), чувствительные датчики, тонкие форсунки, а также используются технологии, которые чувствительны к примесям.

Повышенное содержание серы и ароматических соединений сокращает ресурс этих узлов, ведет к сбоям в работе двигателя, увеличению расхода топлива, а в перспективе — к дорогостоящему ремонту. Для старых автомобилей, не оснащенных такими сложными системами, последствия могут быть менее серьезными.

Как понять, какое топливо заливают на АЗС

Визуально или по запаху отличить «Евро-3» от «Евро-5» невозможно. Нужно смотреть паспорт качества на партию топлива. Этот документ по первому требованию обязаны предоставить на заправке, передает Autonews.ru.

Чтобы снизить риски:

  • заправляйтесь на проверенных АЗС;

  • если вы владелец современного авто и случайно залили такое топливо, сократите интервал замены моторного масла;

  • при появлении первых тревожных сигналов сразу проведите диагностику.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Бензин Оборот Автомобиль
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Комментарии
24
Гость
43 минуты
По кривизне комментариев можно сделать вывод что подключили какой то алгоритм. Причём крайне коверкающий слова и фразы.
Гость
48 минут
А чем же он новый если выпускается по старым требованиям?
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Гость
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