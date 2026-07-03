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Происшествия Автомобиль с чиновниками подорвался на мине в Курской области: что известно

Автомобиль с чиновниками подорвался на мине в Курской области: что известно

Глава региона рассказал о состоянии пострадавших

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Это те самые мины, которые оказались под колесами | Источник: Александр Хинштейн / Telegram Это те самые мины, которые оказались под колесами | Источник: Александр Хинштейн / Telegram

Это те самые мины, которые оказались под колесами

Источник:

Александр Хинштейн / Telegram

В центре Рыльска Курской области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками администрации, ранены четыре человека. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Взрывное устройство сработало дистанционно. В результате ранен глава района Владимир Ковальчук: у него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног», — написал Хинштейн.

За рулем находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У него непроникающее ранение живота и осколочное повреждение бедра, сейчас он на операции.

Источник: Александр Хинштейн / Telegram Источник: Александр Хинштейн / Telegram
Источник:

Александр Хинштейн / Telegram

Еще двое пострадавших — начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС — в момент взрыва стояли на крыльце здания. От взрывной волны они получили акубаротравму и осколочные ранения рук и ног.

Акубаротравма — это повреждение структур внутреннего и среднего уха, возникающее из-за одновременного воздействия резкого перепада давления (взрывной волны, выстрела) и звука высокой интенсивности.

Всех пострадавших доставят в Курскую областную больницу после оказания помощи в Рыльской ЦРБ. Территорию оцепили, на месте работают саперы. Губернатор держит ситуацию на контроле, подробности уточняются.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Курская область Александр Хинштейн Рыльск Мина
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Комментарии
5
Гость
8 минут
Пострадавшим скорейшего восстановления😢
Гость
10 минут
Чиновников заменить несложно в случае чего. У нас их бесконечная армия. Это вот толкового слесаря, электрика или токаря найти - вот это проблема.
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Гость
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