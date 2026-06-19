С 1 сентября на кассах в России введут единый QR-код: что изменится для покупателей

Покупатель увидит только один код при оплате, а не несколько, как сейчас Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С 1 сентября все российские магазины и кафе обязаны принять единый QR-код Системы быстрых платежей (СБП). Как это упростит походы в магазин и заменит ли это банковские карты, рассказали в Госдуме.

«С 1 сентября в России вводится универсальный QR-код — единый стандарт для всех безналичных платежей через QR. Теперь на кассе в любом магазине или кафе покупатель увидит только один код при оплате, а не несколько, как сейчас», — рассказал председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

По словам депутата, это нововведение поможет снизить издержки для бизнеса, так как предприниматель не будет привязан к одному провайдеру. Вместе с тем единый QR-код повысит удобство граждан и обеспечит рост конкуренции на платежном рынке благодаря равной удаленности инфраструктуры для всех участников.

«Для граждан это прежде всего удобство. Для владельцев бизнеса — снижение издержек за счет реальной конкуренции между банками за эквайринг. Предприниматель больше не привязан к одному провайдеру», — подытожил депутат в разговоре с ТАСС.

В настоящее время покупатель вынужден искать на кассе QR-код именно своего банка, чтобы оплатить покупку. С сентября же станет достаточно одного кода, который считывается любым банковским приложением. Когда человек наведет на него камеру, на экране появятся все доступные способы списания средств, и граждане сами смогут выбрать удобный вариант.

Таким образом, исчезнет путаница на кассе и появится свобода выбора способа оплаты. Кроме того, универсальный QR-код позволит покупателям не потерять привычные бонусы, поскольку при оплате будут действовать все кешбэки и программы лояльности, предусмотренные банком.