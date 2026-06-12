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Экономика Почему у россиян не получается копить и нет финансовой стабильности — видеоинтервью с экономистом

Почему у россиян не получается копить и нет финансовой стабильности — видеоинтервью с экономистом

Причины, по которым непредвиденные обстоятельства, от поломки техники до потери работы, становятся критическими

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Источник:

Артем Чудинов / Городские медиа

Многие россияне ощущают финансовую нестабильность. У них нет сбережений на непредвиденные расходы или есть высокая долговая нагрузка. В этом видео Константин Селянин, кандидат экономических наук, объясняет, с чем это связано, а также почему у россиян нет возможности копить деньги.

«Это означает, что Россия действительно, к сожалению, но, увы и ах, находится среди стран третьего мира, где большая часть населения находится, ну если не в нищете, то вот в таком нестабильном, пограничном состоянии, когда это может перейти в нищету или в еще большую бедность очень-очень быстро», — объяснил экономист.

В качестве причины отсутствия у россиян возможности копить деньги Селянин называет низкие доходы.

«Когда стоит реальный выбор между тем, чтобы деньги положить в кубышку или накормить своего ребенка, вы накормите ребенка», — говорит Константин Селянин.

Подробнее о финансовой неустойчивости — в видео выше.

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Радик Енчу
журналист 72.RU
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Комментарии
6
Гость
1 час
как и с чего можно копить если денег хватает ровно на заплатить за жкх и купить в дискаунтере еды чтоб концы не отдать?
Гость
1 час
Себя то не прокормить какие накопления могут быть
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Гость
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