Почему у россиян не получается копить и нет финансовой стабильности — видеоинтервью с экономистом

Источник: Артем Чудинов / Городские медиа

Многие россияне ощущают финансовую нестабильность. У них нет сбережений на непредвиденные расходы или есть высокая долговая нагрузка. В этом видео Константин Селянин, кандидат экономических наук, объясняет, с чем это связано, а также почему у россиян нет возможности копить деньги.

«Это означает, что Россия действительно, к сожалению, но, увы и ах, находится среди стран третьего мира, где большая часть населения находится, ну если не в нищете, то вот в таком нестабильном, пограничном состоянии, когда это может перейти в нищету или в еще большую бедность очень-очень быстро», — объяснил экономист.

В качестве причины отсутствия у россиян возможности копить деньги Селянин называет низкие доходы.

«Когда стоит реальный выбор между тем, чтобы деньги положить в кубышку или накормить своего ребенка, вы накормите ребенка», — говорит Константин Селянин.