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Экономика В Соцфонде произошел сбой: пособия и выплаты множества людей пропали

В Соцфонде произошел сбой: пособия и выплаты множества людей пропали

Деньги не поступили на счета вовремя

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Люди не понимают, почему их не предупредили о задержках заранее | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUЛюди не понимают, почему их не предупредили о задержках заранее | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Люди не понимают, почему их не предупредили о задержках заранее

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Детские пособия и выплаты по больничным листам задерживаются из-за технического сбоя в Социальном фонде России. Деньги на уход за ребенком до 1,5 лет не пришли в обычный срок — до 8 июня, выяснили Городские медиа.

В комментариях под публикациями Социального фонда в Telegram люди не скрывают возмущения.

«Почему нет пособия до 1,5 лет? Которые должны были быть вчера!!» — пишет одна из женщин.

Другая пользовательница также выразила недовольство. Она считает, что фонд должен был заранее предупредить о возможных задержках.

«Почему нет оповещения заранее о таких ситуациях? Вы обязаны были проводить работы по переходу на новую программу заранее, а не на кону выплаты пособий», — возмущается она.

Некоторые жалуются на нарушение сроков выплат по больничным.

«Здравствуйте, в какие сроки оплатят больничный лист? 10 рабочих дней со дня закрытия прошло», — спрашивает один из пользователей.

На горячей линии автоответчик предупреждает о задержке и обещает перевести средства в ближайшее время. В самом фонде подтвердили проблему и приносят извинения.

Источник: Социальный фонд России / Telegram Источник: Социальный фонд России / Telegram
Источник:

Социальный фонд России / Telegram

«Здравствуйте! Приносим извинения за доставленные неудобства. Вчера производилась выплата пособия до 1,5 лет работающим за май, но из-за технического сбоя часть переводов задержалась. Если в мае у Вас не было досрочного зачисления, пожалуйста, ожидайте, деньги поступят на карту в ближайшее время. Специалисты уже принимают меры для скорейшего исправления ситуации», — говорится в одном из ответов ведомства в Telegram-канале.

Сотрудники фонда также уточнили, что проблема носит временный характер. Они заверили, что все выплаты будут перечислены в ближайшие дни.

«В настоящее время наблюдается задержка выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям и пособия по больничному листу. Денежные средства будут перечислены в ближайшие дни», — сказано во втором ответе.

Городские медиа направили запрос в Социальный фонд с просьбой разъяснить ситуацию. Мы опубликуем ответ, как только он поступит в редакцию.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
5
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58 минут
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Гость
55 минут
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