Появится новый пенсионный фонд: зачем это нужно

В России может появиться объединенный пенсионный фонд с контрольным пакетом у государственных организаций. Об этом заявил председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на заседании Совета Федерации.
«Мы вместе с правительством разрабатываем определенный законопроект, который позволит создать объединенный пенсионный фонд, где контрольный пакет будет принадлежать государственным организациям», — сказал Шувалов.
«ВЭБ.РФ» — российская государственная корпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов.
По его словам, пока обсуждается участие ВЭБ и ВТБ. С принятием закона у госкорпорации появится доступ к дополнительной финансовой возможности. Она сможет оперировать долгосрочными сбережениями населения и пенсионными накоплениями, инвестируя эти деньги в современные технологические проекты.
Согласно данным на июль прошлого года, пенсионные накопления в государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, частных управляющих компаниях и негосударственных пенсионных фондах формируют свыше 72,1 млн человек. При этом в ВЭБ средства держат почти 36,3 млн человек, а их размер превысил 844 млрд рублей.
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