Появится новый пенсионный фонд: зачем это нужно

Пенсионные накопления будут инвестировать в технологические проекты Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России может появиться объединенный пенсионный фонд с контрольным пакетом у государственных организаций. Об этом заявил председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на заседании Совета Федерации.

«Мы вместе с правительством разрабатываем определенный законопроект, который позволит создать объединенный пенсионный фонд, где контрольный пакет будет принадлежать государственным организациям», — сказал Шувалов.

«ВЭБ.РФ» — российская государственная корпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов.

По его словам, пока обсуждается участие ВЭБ и ВТБ. С принятием закона у госкорпорации появится доступ к дополнительной финансовой возможности. Она сможет оперировать долгосрочными сбережениями населения и пенсионными накоплениями, инвестируя эти деньги в современные технологические проекты.