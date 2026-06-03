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Экономика Появится новый пенсионный фонд: зачем это нужно

Появится новый пенсионный фонд: зачем это нужно

Проект готовится совместно с правительством

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Пенсионные накопления будут инвестировать в технологические проекты | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU Пенсионные накопления будут инвестировать в технологические проекты | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пенсионные накопления будут инвестировать в технологические проекты

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России может появиться объединенный пенсионный фонд с контрольным пакетом у государственных организаций. Об этом заявил председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на заседании Совета Федерации.

«Мы вместе с правительством разрабатываем определенный законопроект, который позволит создать объединенный пенсионный фонд, где контрольный пакет будет принадлежать государственным организациям», — сказал Шувалов.

«ВЭБ.РФ» — российская государственная корпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов. 

По его словам, пока обсуждается участие ВЭБ и ВТБ. С принятием закона у госкорпорации появится доступ к дополнительной финансовой возможности. Она сможет оперировать долгосрочными сбережениями населения и пенсионными накоплениями, инвестируя эти деньги в современные технологические проекты.

Согласно данным на июль прошлого года, пенсионные накопления в государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, частных управляющих компаниях и негосударственных пенсионных фондах формируют свыше 72,1 млн человек. При этом в ВЭБ средства держат почти 36,3 млн человек, а их размер превысил 844 млрд рублей.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Пенсионный фонд ВЭБ Инвестиции Правительство
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Подросли аппетиты детишков и внучатков депутатиков и министриков на пенсионные накопления населения.
Гость
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Один фонд разво... освоили, деньги кончились, решили новый создать? Ну... Говорят, тех, кто этим людям все еще верит, на сто лет припасено...
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