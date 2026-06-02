Экономика В России растет спрос на наличные: почему так происходит и чего ждать в будущем

Экономист назвал три причины и дал прогноз. Видео

В этом видео обсуждаем с экономистом, почему в России растет спрос на наличные деньги

Илья Чикотин / 72.RU, Артем Чудинов / Городские медиа

В России растет спрос на наличные деньги. Ими пользуются всё чаще. Сказывается несколько факторов: отключение интернета, высокие налоги и недоверие к банковской системе. Такие причины в беседе с журналистом 72.RU назвал Константин Селянин, экономист. Он также дал прогноз, что будет дальше. С комментарием эксперта можете ознакомиться в нашем видео.

«Отключение интернета. Банально вы не можете нигде заплатить, если у вас нет наличных. Вы просто вынуждены держать какую-то сумму наличными, для того чтобы заплатить за такси, за обед, за там что-то купить и так далее. Второе — это налоги. Они сегодня настолько высоки, что, безусловно, заинтересованность в их обходе стала гораздо выше, существенно выше, чем в прошлые годы», — пояснил экономист 72.RU.

Третьей причиной, почему россияне пользуются наличкой, Селянин назвал недоверие к банковской системе. Если это есть, то отсюда и предпочтения хранить деньги в наличной форме.

Радик Енчу
журналист 72.RU
Гость
44 минуты
Всё верно, недоверие банковской системе и вообще правительству 0.0
