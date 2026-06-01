Владельцы «китайцев» считают убытки: как авто из КНР проходят проверку временем и российскими дорогами

Сейчас при покупке смотрят уже не столько на комплектацию, сколько на стоимость обслуживания Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Китайский автомобиль в России — часто единственная замена дорогому «европейцу» или «корейцу». В китайских машинах привлекало всё: яркий дизайн, огромные экраны, вентиляция сидений, панорама, адаптивный круиз — и всё это по цене, за которую европейские бренды предлагали разве что самые массовые модели.

Покупатели выстраивались в очереди за «китайцами», дилеры рапортовали о рекордных продажах, а рынок уверенно убеждал сам себя: наконец-то найден полноценный заменитель ушедшим западным маркам. Казалось, еще немного — и россияне окончательно забудут слова «немецкое качество» и «японская надежность».

Но прошло 2–3 года. И теперь наступает самый неприятный этап для любого автомобильного бума — проверка временем. Прошли ли ее «китайцы», MSK1.RU спросили у экспертов.

Тест на зрелость

Первые владельцы китайских машин начали массово сталкиваться с тем, о чем в рекламных буклетах обычно предпочитают не писать даже мелким шрифтом: дорогие запчасти, сложный ремонт, неожиданный дефицит деталей и стремительное падение стоимости некоторых моделей на вторичном рынке.

Автоэксперт компании Tamashi (производитель автомасел) Константин Ожогин говорит, что сейчас рынок китайских автомобилей переживает первый серьезный экзамен на зрелость. Если несколько лет назад покупателей интересовали прежде всего цена, оснащение и наличие машин в салонах, то сегодня на первый план выходит стоимость эксплуатации.

«После окончания гарантии и появления первых серьезных поломок оказалось, что сервисная инфраструктура части китайских брендов банально не успевает за темпами продаж. Особенно остро проблема проявляется с кузовными деталями, электроникой, оптикой и сложными компонентами», — объясняет эксперт.

В теории автомобиль выглядит современно и технологично. На практике — после небольшого ДТП владелец может неделями ждать фару, бампер или электронный блок. А иногда и месяцами.

Дешевого ремонта не ждите

Еще недавно многие водители рассуждали примерно так: «Ну подумаешь, китайская машина. Если что — ремонт дешевый». Реальность оказалась куда прозаичнее. Современные автомобили из КНР зачастую уже в базовых версиях напичканы электроникой так плотно, будто их проектировали люди, уверенные, что водитель будет счастлив чувствовать себя пилотом космического корабля.

Камеры кругового обзора, датчики, радары, адаптивные системы безопасности, сложная светодиодная оптика — всё это прекрасно смотрится в салоне до первого страхового случая.

Ожогин отмечает: самая непростая ситуация складывается с электроникой и дубликатами ключей.

«Для некоторых моделей требуется специализированное дилерское оборудование и сложное программирование. В результате даже банальная потеря ключа превращается в квест», — говорит эксперт.

Владельцы некоторых моделей уже столкнулись с тем, что изготовление второго ключа может занимать недели и обходиться в суммы, за которые еще несколько лет назад можно было купить хороший смартфон. Ирония в том, что автомобиль за два миллиона рублей иногда оказывается беспомощен без маленького пластикового брелока, который нужно буквально «прописывать» через официальное оборудование.

Обычная фара теперь стоит как половина старой иномарки

Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев в разговоре с MSK1.RU отмечает еще одну болевую точку владельцев китайских авто: кузовные ремонты, в том числе лакокрасочное покрытие.

«Коррозия появляется из-за резких температурных колебаний и повсеместного использования реагентов в России. Причем больше всего жалоб поступает от автовладельцев из регионов с частыми дождями и высокой влажностью», — объясняет он.

Эксперт также отметил проблемы с карданным валом у ряда китайских машин — детали нередко не выдерживают нагрузок и деформируются.

Кроме того, владельцы жалуются на сбои электроники, которой оснащено большинство современных моделей из Китая. Отдельное внимание Матвеев уделил турбированным двигателям — по его словам, они выходят из строя быстрее атмосферных аналогов, а ремонт обходится значительно дороже.

Среди других недостатков он назвал слабую подвеску Changan, не всегда адаптированную к российским дорогам, проблемы с герметизацией кузова, а также скрипы и шумы в автомобилях Haval.

У моделей Lifan, по словам эксперта, нередко трескаются пластиковые элементы салона.

Владельцы Tank, Haval и Geely также часто недовольны высоким расходом топлива.

Почему некоторые китайские машины резко дешевеют

Но главный удар по многим владельцам пришел вовсе не из сервисов, а со вторичного рынка.

Когда первые китайские автомобили начали массово выходить на перепродажу, выяснилось: рынок очень по-разному относится к брендам из Китая. Если крупные марки, успевшие выстроить дилерские сети и наладить поставки запчастей, пока держатся относительно уверенно, то менее известные производители начали терять цену пугающе быстро.

Некоторые трехлетние автомобили дешевеют так, словно речь идет не о современном кроссовере, а о смартфоне после выхода новой модели. Вторичный рынок начал делить бренды на «живых» и «опасных».

Ожогин подчеркивает: сегодня при покупке машины из КНР всё большее значение имеют не только состояние и цена автомобиля, но и развитость сервисной сети, наличие складов запчастей и общая репутация бренда.