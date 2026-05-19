За ваши переводы возьмется ИИ: Центробанк усилил контроль за деньгами

Игнорирование новых правил приведет к блокировке банковских карт и принудительному изменению статуса счета Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

С 1 мая 2026 года Центробанк обновил тарифы для банков, а налоговая запустила тотальный цифровой надзор. Теперь попытки скрыть доходы на личных картах могут привести к блокировке счетов, дополнительным налоговым начислениям и ограничению доступа к кредитам.

Что происходит

Дело в том, что для обычных людей переводы до 100 тысяч в месяц остаются бесплатными. Однако теперь появилась официальная сетка комиссий, которые банки платят ЦБ за каждую операцию — от 5 копеек до 3 рублей.

Такие расходы финансовые организации на себя брать не планируют. А внедрение ИИ-контроля, при этом, означает конец эпохи «серых» переводов за услуги на личные карты.

Как банки компенсируют потери

Формально новые тарифы ЦБ касаются лишь кредитных организаций. Однако они скажутся и на простых пользователях через рост комиссий или стоимости обслуживания карт и счетов.

«Важно помнить, что Банк России взимает с коммерческих банков комиссии за каждую операцию. В этой связи кредитные организации вправе устанавливать собственные комиссии за операции по переводу. Увеличение комиссий для банков со стороны ЦБ РФ в конечном счете приведет к росту комиссий, которые уже банки взимают со своих клиентов», — отметил юрист, кандидат экономических наук, доцент Юридического факультета Финансового Университета при Правительстве РФ, эксперт в области регулирования предпринимательской деятельности и финансовых рынков Андрей Белоусов.

В таком случае самозанятые и ИП столкнутся с ростом комиссий при приеме платежей от физических лиц. Но использование СБП обойдется дешевле, чем стоимость эквайринга при приеме платежей с помощью карты.

Высока вероятность, что банки будут маскировать эти издержки, вводя плату за идентификацию платежей или меняя условия бизнес-тарифов.

«Для переводов между физлицами („другу“, „родственнику“), скорее всего, ничего не изменится. Тарифы для таких операций остаются льготными. Для платежей в пользу бизнеса/ИП/самозанятых могут появиться дополнительные комиссии. Банки будут искать способы компенсировать свои расходы. Это может выражаться в увеличении комиссии за переводы по номеру телефона или QR-коду, явно помеченных как „оплата услуг“; в изменении тарифов для бизнес-счетов, что в конечном итоге отразится на стоимости услуг для конечного потребителя, а также, возможно, введении новых комиссий за „идентификацию“ целевого платежа», — предполагает профессор Финансового Университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев в разговоре с «Новыми Известиями».

Как налоговая будет контролировать переводы

Главное техническое изменение — работа системы АИС «Налог-3» и её обновлённой версии «Налог-4». В этом году они стали полноценным инструментом контроля за цифровым следом каждого рубля.

«Современная налоговая система анализирует с помощью ИИ операции физических лиц и бизнеса. Ранее можно было скрывать доходы, но теперь налоговая видит весь цифровой след: данные поступают от банков, маркетплейсов и других источников. Главный вычислительный центр — АИС „Налог-3“ (или „Налог-4“) — обрабатывает транзакции в реальном времени», — отметил член Центрального совета Независимого профсоюза «Новый труд», кандидат экономических наук, доцент МГЛУ и РГСУ Саид Гафуров.

По его словам, алгоритмы реагируют на множество переводов, регулярные поступления, коммерческие комментарии и превышение лимитов. При этом попытки замаскировать оплату услуг за личный перевод становятся бессмысленными, так как алгоритмы мгновенно вычисляют коммерческий характер транзакции.

Банки также легко отличают переводы между физлицами и оплату по QR-коду или ссылке.

«Если вы как самозанятый будете пытаться маскировать оплату ваших услуг под обычные переводы между физическими лицами, то у ФНС к вам появятся вопросы по поводу поступающих вам переводов. Поэтому лучше эти риски заранее исключить и использовать функционал платежной системы в соответствии с вашим статусом», — предупреждает Андрей Белоусов.

Какие есть риски

Если игнорировать новые правила и не пытаться подстраиваться под уже существующие изменения, то всё это может привести не только к штрафам, но и к блокировке банковских карт и принудительному изменению статуса счета.

Если банк увидит, что на ваш счет регулярно поступают различные переводы, которые можно идентифицировать как оплату услуг, он может связаться с вами и попросить объяснить характер поступлений. В случае, если вы не сможете убедить, что это личные доходы, то банк может перевести ваш счет на тарифы для бизнеса или ИП.

Это повлечет за собой более высокие комиссии, а также постоянную отчетность и оплату налогов в другом режиме. В исключительных ситуациях, при постоянных нарушениях и отказе от сотрудничества, банк имеет право заблокировать счёт.

Более серьезные последствия будут у тех, кто работает без официального статуса — от доначисления НДФЛ до полной невозможности взять кредит.

«В зоне риска — малый и микробизнес, который пытается экономить на налогах: например, фрилансеры, принимающие оплату на личную карту без статуса самозанятого. Последствия для исполнителей включают доначисление НДФЛ, штрафы и кредитную изоляцию, а для бизнеса — переквалификацию трудовых отношений, штрафы и блокировку счетов», — резюмирует Саид Гафуров.

Кроме того, с 2027 года планируется законопроект, который позволит ФНС получать данные о таких «предпринимателях без статуса».

Рекомендации

Для снижения затрат специалисты советуют применять официальные методы учета доходов и открытые способы оплаты. Например, чтобы уменьшить комиссию, самозанятый может создать квитанцию через приложение «Мой налог». Отправитель сможет ее оплатить и тогда банк увидит, что это целевой платеж.

«В этом случае комиссия должна быть минимальной или отсутствовать, так как это легальный способ приема платежей. Некоторые банки предлагают для самозанятых возможность создавать QR-коды, которые будут обрабатываться с минимальной комиссией. Лучший путь — это аккуратное использование официальных инструментов и прямая коммуникация с исполнителями», — советует Сергей Толкачев.

Также важно следить за тем, как оформляется платеж, чтобы не спровоцировать алгоритмы на блокировку счетов. Клиентам рекомендуют использовать QR-код или ссылку от самозанятого для оплаты услуг и не указывать в комментариях назначение платежа, например «за ремонт» или «аванс».

А самозанятым в этом случае стоит применять официальный инструмент СБП для получения средств и не принимать личные переводы на карту как оплату за работу.