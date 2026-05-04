«Дальше будет жестче»: получить кредит станет практически невозможно. Причина

Для некоторых кредит станет недоступной роскошью Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Уже через год россияне не смогут получить кредит, просто указав доход в анкете без подтверждающих документов. О грядущих изменениях рассказала экономист Эльвира Глухова.

Как пояснила эксперт, уже с апреля текущего года доходы от подработок, проценты по вкладам и переводы от родственников, поступающие на карту, нужно подтверждать отдельными документами. Теперь банки будут учитывать как доход только заработную плату, пенсию, социальные выплаты и арендные платежи. А дальше меры будут только ужесточаться.

«С 1 июля 2026 года еще и к „самозаявленному“ доходу, когда человек пишет в анкете сумму дохода без подтверждения, а банк сравнивает ее со среднедушевым доходом по региону от Росстата, применят дисконт 10%. А с 1 июля 2027 года упрощенный подход отменят полностью. Дальше будет еще жестче», — предупредила Глухова в разговоре с агентством «Прайм».

Отдельные правила вводятся для индивидуальных предпринимателей: они смогут подтверждать доход только налоговыми декларациями. При этом банкам запретят завышать оценку платежеспособности клиента на основе анализа его трат.