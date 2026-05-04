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Экономика «Дальше будет жестче»: получить кредит станет практически невозможно. Причина

«Дальше будет жестче»: получить кредит станет практически невозможно. Причина

Разбираемся в нововведениях

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Для некоторых кредит станет недоступной роскошью | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUДля некоторых кредит станет недоступной роскошью | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Для некоторых кредит станет недоступной роскошью

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Уже через год россияне не смогут получить кредит, просто указав доход в анкете без подтверждающих документов. О грядущих изменениях рассказала экономист Эльвира Глухова.

Как пояснила эксперт, уже с апреля текущего года доходы от подработок, проценты по вкладам и переводы от родственников, поступающие на карту, нужно подтверждать отдельными документами. Теперь банки будут учитывать как доход только заработную плату, пенсию, социальные выплаты и арендные платежи. А дальше меры будут только ужесточаться.

«С 1 июля 2026 года еще и к „самозаявленному“ доходу, когда человек пишет в анкете сумму дохода без подтверждения, а банк сравнивает ее со среднедушевым доходом по региону от Росстата, применят дисконт 10%. А с 1 июля 2027 года упрощенный подход отменят полностью. Дальше будет еще жестче», — предупредила Глухова в разговоре с агентством «Прайм».

Отдельные правила вводятся для индивидуальных предпринимателей: они смогут подтверждать доход только налоговыми декларациями. При этом банкам запретят завышать оценку платежеспособности клиента на основе анализа его трат.

Так что уже через год рассчитывать на кредит смогут лишь те, кто готов будет предоставить полный пакет документов. Остальным придется либо собирать подтверждения, либо забыть о быстрых займах.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Кредит Деньги Доход
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Комментарии
2
Гость
4 мая, 11:36
А что сразу так не сделали?
Гость
4 мая, 09:37
Банки прекрасно понимают что маленький пушной зверёк ужё пришёл, и никто никакие кредиты им не вернёт.
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Гость
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