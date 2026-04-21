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Экономика Люди стали чаще пользоваться наличкой: почему так произошло

Люди стали чаще пользоваться наличкой: почему так произошло

Объем кэша за неделю вырос на 240 миллиардов

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Спрос на наличку начал расти еще в марте | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUСпрос на наличку начал расти еще в марте | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Спрос на наличку начал расти еще в марте

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

В России резко увеличился объем налички — он подскочил на 240 миллиардов рублей. На это могли повлиять сбои в работе мобильного интернета, так как у людей часто возникали проблемы с оплатой по карте и с работой онлайн-сервисов.

За период с 3 по 10 апреля денежная база в узком определении увеличилась на 240 миллиардов рублей и достигла 20,34 триллиона рублей. Это самый высокий результат с начала года.

Показатель состоит из наличных денег в обращении и обязательных резервов банков в ЦБ. Последние составляют примерно 500 миллиардов рублей, и эта сумма практически не меняется. Следовательно, общий объем наличных денег в обращении на 10 апреля достиг около 19,85 триллиона рублей.

В период с 1 по 17 апреля 2026 года из банков в оборот выпущено примерно на 470 млрд рублей наличных денег, подсчитал на основе данных ЦБ МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. Иногда этот показатель в день мог превышать 50 миллиардов рублей.

Спрос на наличку начал расти еще в марте. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов предполагает, что этому послужила нестабильная работа мобильного интернета. В опросах ЦБ люди также отмечали, что снимают деньги в том числе на случай, если безналичная оплата окажется недоступной, передают «Известия».

Вы тоже перешли на наличку?

Теперь всегда с наличкой
Есть небольшой резерв, на всякий случай
Как платил(а) картой, так и плачу
Всегда использовал(а) только наличку
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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Наличка Деньги Банкомат Карта Банк России
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Комментарии
9
Гость
22 апреля, 08:40
Слишком жадное государство, пожинает то, что посеяло.
Гость
21 апреля, 11:44
Добро пожаловать в прошлый век! Скажите спасибо своим бабушкам, что они хотят для вас не нормальной жизни, а такой же жизни, как была их
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Гость
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