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Экономика Банк оставит вас без денег: три законные причины не выдавать вклад

Банк оставит вас без денег: три законные причины не выдавать вклад

Финансовая организация не может указать в договоре свои условия отказа

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В большинстве случаев вклад обязаны выдать по первому требованию | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUВ большинстве случаев вклад обязаны выдать по первому требованию | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В большинстве случаев вклад обязаны выдать по первому требованию

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Банк вправе отказать клиенту в выдаче денег со вклада на законных основаниях. О том, в каких случаях это возможно, рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

По ее словам, банк не может прописать в договоре с физическим лицом пункт, запрещающий клиенту забрать свой вклад по первому требованию. Такое положение считается недействительным. Отказать в выдаче можно только в случаях, прямо предусмотренных законом. Всего их три:

  • арест или обращение взыскания на деньги по исполнительному документу либо по судебному акту;

  • невозможность надлежащим образом идентифицировать клиента, например из-за просроченного паспорта;

  • антиотмывочный контроль, если у банка есть обоснованные подозрения, что операция совершается для легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

«Таким образом, банк может законно не выдать деньги со вклада в трех базовых случаях: если на деньги наложен арест или уже идет взыскание, если клиент не прошел обязательную идентификацию, либо если операция остановлена по 115-ФЗ как подозрительная. Во всех остальных ситуациях действует общее правило: вклад гражданину должен быть выдан по первому требованию», — пояснила Яковлева в разговоре с агентством «Прайм». 

Юрист также обратила внимание на важный нюанс, актуальный на апрель 2026 года. По валютным вкладам деньги не сгорают, но получить их наличной валютой можно не всегда. Дело в том, что ЦБ сохранил временные валютные ограничения до 9 сентября 2026 года. Наличными разрешают получить до 10 тысяч долларов в каждом банке, где счет или вклад были открыты ранее. Остальную же сумму выдадут в рублях.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
5
Гость
16 апреля, 10:55
Банк горел - кредит гасился
JayroslavMudryi

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16 апреля, 10:33
прекращайте кормить эту систему!!
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