Банк оставит вас без денег: три законные причины не выдавать вклад

В большинстве случаев вклад обязаны выдать по первому требованию Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Банк вправе отказать клиенту в выдаче денег со вклада на законных основаниях. О том, в каких случаях это возможно, рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

По ее словам, банк не может прописать в договоре с физическим лицом пункт, запрещающий клиенту забрать свой вклад по первому требованию. Такое положение считается недействительным. Отказать в выдаче можно только в случаях, прямо предусмотренных законом. Всего их три:

арест или обращение взыскания на деньги по исполнительному документу либо по судебному акту;

невозможность надлежащим образом идентифицировать клиента, например из-за просроченного паспорта;

антиотмывочный контроль, если у банка есть обоснованные подозрения, что операция совершается для легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

«Таким образом, банк может законно не выдать деньги со вклада в трех базовых случаях: если на деньги наложен арест или уже идет взыскание, если клиент не прошел обязательную идентификацию, либо если операция остановлена по 115-ФЗ как подозрительная. Во всех остальных ситуациях действует общее правило: вклад гражданину должен быть выдан по первому требованию», — пояснила Яковлева в разговоре с агентством «Прайм».