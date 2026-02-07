Ярославцам пообещали рост зарплат на 58,6%

Власти опубликовали бюджетный прогноз до 2031 года

Ярославцам пообещали рост зарплаты на 58,6% к 2031 году | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ярославцам пообещали рост зарплаты на 58,6% к 2031 году

Мэрия Ярославля утвердила бюджетный прогноз до 2031 года, то есть на ближайшие шесть лет. Соответствующее постановление, подписанное мэром Артемом Молчановым, было опубликовано на сайте городской администрации 4 февраля 2026 года.

«Показатели бюджетного прогноза сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Ярославля на период 2026–2032 годов», — поясняется в документе.

Интересно, что прогноз социально-экономического развития существует в двух вариантах — консервативном (с учетом менее благоприятной комбинации внешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы) и благоприятном (с учетом позитивных тенденций развития внешних и внутренних условий).

В мэрии пояснили, что при формировании бюджетного прогноза за основу взяли благоприятный вариант. Согласно нему, к концу 2031 года в Ярославле прогнозируется уменьшение постоянного населения на 1,2% — до 555 тысяч человек и рост зарплаты работников организаций (без малого предпринимательства) на 58,6%. Объем товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг должен увеличится на 37,5%. А инфляция в 2031 году ожидается на уровне 3,4% к предыдущему году.

При этом власти не исключают риски, которые могут качнуть прогноз в менее позитивную сторону. В их число входят недостаточные темпы социально-экономического развития, увеличение инфляции, различные изменения в законодательстве (например, новации в межбюджетном регулировании, снижение нормативов отчислений от налогов, снижение объема субсидий и межбюджетных трансфертов, выделяемых из вышестоящих бюджетов).

По информации «Ярославльстата», среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области за январь–октябрь 2025 года составила 71 498 рублей. Это на 14,2% больше, чем за тот же период 2024 года.

Пока, согласно прогнозу, доходы казны Ярославля в 2026 году составят 28 миллиардов рублей, расходы — 26,4 миллиарда. А в 2031 году доходы и расходы будут одинаковыми — 30,9 миллиарда рублей.

Екатерина Лещенкова
корреспондент
7 февраля, 18:21
по статистике, врущему верят больше, если он ссылается на статистику.
Гость
7 февраля, 18:21
Есть у нас один обещалкин!😂
