В России с 1 февраля увеличат более 40 пособий и выплат. Цифры

В России с 1 февраля вырастут более 40 пособий и выплат: их проиндексируют на 5,6%. В список входят материнский капитал, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям, ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников и другие.

«С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, соответственно выплаты вырастут на 5,6%», — говорится в сообщении Минтруда.

Сумму маткапитала увеличат для всех, кто еще не использовал средства сертификата. Например, при первом обращении выплата вырастет до почти 729 тысяч рублей (увеличение более чем на 38 тысяч рублей). Повышенный маткапитал на второго ребенка составит 963 тысячи рублей, если за ним не обращались ранее (рост на 51 тысячу рублей). Также проиндексируют остаток средств уже действующих сертификатов.

Материнский (семейный) капитал — денежная выплата, которую государство предоставляет при рождении или усыновлении детей. Программа действует с 2007 года и рассчитана до 2030 года включительно.

Другие выплаты семьям с детьми тоже вырастут с 1 февраля. В этот список включены:

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей;

единовременное пособие при рождении ребенка — до 28,5 тысячи рублей;

выплата при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 8 лет или нескольких братьев и сестер превысит 217 тысяч рублей.

Также в феврале вырастет и пособие для женщин, которые удостоены звания «Мать-героиня». Ежемесячная доплата по этому пособию составляет 72 403,79 рубля.

Внесены изменения в систему обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве, которые предусматривают следующие увеличения выплат:

Максимальная сумма единовременной страховой выплаты составит 163,6 тысячи рублей. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (больничного) — 503 тысячи рублей. Предельная ежемесячная выплата при стойкой утрате трудоспособности — 125,8 тысячи рублей.