НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -12

4 м/c,

вос.

 746мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Объединение больниц
«Умные решения»
Актеры, застрявшие в пробке
Ребенок остался без инсулина
Чек-лист важных обследований
Что сейчас с пробкой под Переславлем
Огромная пробка из-за непогоды. Онлайн
Экономика Придется выложить десятки тысяч: сколько будут стоить пенсионные баллы в 2026 году и кому они нужны

Придется выложить десятки тысяч: сколько будут стоить пенсионные баллы в 2026 году и кому они нужны

Рассказываем, как в этом году получить страховую пенсию по старости

129
Для начисления пенсии нужно соблюсти несколько условий | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUДля начисления пенсии нужно соблюсти несколько условий | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Для начисления пенсии нужно соблюсти несколько условий

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Россияне, которым не хватает баллов для назначения страховой пенсии по старости, могут докупить их. Один балл в 2026 году обойдется в 65 тысяч рублей. Об этом рассказал лен комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат.

«С 1 января 2026 года стоимость покупки одного пенсионного балла возросла и составила 65 600 рублей», — объяснил Машаров.

Для получения страховой пенсии по старости нужно накопить не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

«Для граждан, кроме самозанятых, существует ограничение: не более половины стажа (7,5 лет) может быть приобретено путем покупки баллов. В 2026 году максимум можно приобрести 8,7 пенсионных баллов», — уточнил он.

Страховая пенсия — это ежемесячная денежная выплата, которая компенсирует утрату дохода из-за нетрудоспособности. Она складывается из количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), умноженных на стоимость одного балла в год выхода на пенсию, плюс фиксированная выплата.

За год гражданин может получить максимум 10 ИПК за трудовую деятельность. Подробнее об условиях, за что и в каком количестве начисляются пенсионные баллы, рассказали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Выплата Деньги Пенсионер
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Рекомендуем