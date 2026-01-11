Придется выложить десятки тысяч: сколько будут стоить пенсионные баллы в 2026 году и кому они нужны

Для начисления пенсии нужно соблюсти несколько условий Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Россияне, которым не хватает баллов для назначения страховой пенсии по старости, могут докупить их. Один балл в 2026 году обойдется в 65 тысяч рублей. Об этом рассказал лен комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат.

«С 1 января 2026 года стоимость покупки одного пенсионного балла возросла и составила 65 600 рублей», — объяснил Машаров.

Для получения страховой пенсии по старости нужно накопить не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

«Для граждан, кроме самозанятых, существует ограничение: не более половины стажа (7,5 лет) может быть приобретено путем покупки баллов. В 2026 году максимум можно приобрести 8,7 пенсионных баллов», — уточнил он.

Страховая пенсия — это ежемесячная денежная выплата, которая компенсирует утрату дохода из-за нетрудоспособности. Она складывается из количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), умноженных на стоимость одного балла в год выхода на пенсию, плюс фиксированная выплата.